Madagascar: Andry Rajoelina à Mananjary - Officialisation de la région Vatovavy et présentation du gouverneur Lucien Randriarison ce jour

Le président Andry Rajoelina est attendu à Mananjary ce jour. Ce district est désormais la capitale de la région Vatovavy.

La nouvelle région, la 23e région de Madagascar, sera composée de deux autres districts, à savoir Ifanadiana et Nosy Varika. En effet, si l'on se réfère à l'agenda du chef de l'État, une cérémonie de présentation officielle de la région Vatovavy aura lieu ce jour. Hier, les responsables au niveau de la Présidence de la République, les autorités locales et l'équipe du vice-président du Sénat Nicolas Rabemananjara qui est un natif de Mananjary, ont peaufiné les derniers préparatifs en vue de cette cérémonie qui aura lieu à la grande place au bord de la mer, anciennement connue sous l'appellation » Atsignanan'i Trésor » et nouvellement nommée » Kianjan'i Vatovavy » après l'obtention de la 23e région.

Cette cérémonie sera aussi marquée par l'installation officielle du gouverneur de la région Vatovavy qui vient d'être nommé durant le Conseil des ministres d'hier. Il s'agit de Maurice Lucien Randriarison. Ce dernier va d'ailleurs être présenté officiellement à la population de sa circonscription ce jour, tout comme le gouverneur de Fitovinany. Désormais, le général Lucien Razafitsotra s'occupera uniquement des districts de Manakara, Ikongo et Vohipeno qui composent Fitovinany.

La population de Mananjary attend avec impatience cet évènement qui marquera à jamais l'histoire. Plusieurs festivités figurent au menu avec notamment des spectacles animés par des artistes de renom déjà présents dans la capitale de la région Vatovavy depuis quelques jours. D'autant plus que cette officialisation tombe en parallèle avec l'événement culturel "Sambatra". Pour cette visite à Mananjary, le président Andry Rajoelina aura deux journées très chargées. En effet, mises à part l'officialisation de la 23e région Vatovavy et l'installation du gouverneur, plusieurs inaugurations et des visites de chantiers figurent aussi dans son agenda.