Madagascar: Conseil des ministres - Lucien Randriarison, nouveau gouverneur de Vatovavy

Le gouverneur de la nouvelle région Vatovavy vient d'être nommé hier en Conseil des ministres. Il s'agit de Lucien Maurice Randriarison.

Aujourd'hui, ce dernier sera présenté officiellement à Mananjary dans le cadre d'une cérémonie d'officialisation de cette toute jeune région. Lucien Laurel Razafitsotra, quant à lui, devient le patron de la région Fitovinany, selon toujours la décision du Conseil des ministres d'hier. La nomination du gouverneur de la région Betsiboka, en revanche, reste toujours en instance et la collectivité reste sans tête, les actions de développement étant à la traîne.

Par ailleurs, le Conseil des ministres a procédé à d'autres nominations aux hauts emplois de l'Etat. Au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Gyl Dany Randriamasitiana cède sa place de secrétaire général à Julien Salava. Ce dernier a été nommé hier et devrait prendre ses fonctions officiellement d'ici peu. Ce département dirigé par Béatrice Assoumacou se trouve, depuis l'année dernière, confronté à des séries de grèves qui ont secoué les campus. Actuellement, Ankatso et Andrainjato font face à une grève du personnel technique et administratif qui revendique le paiement de leurs indemnités. Ces mouvements compromettent le calendrier des activités pédagogiques au niveau des universités qui pourraient repousser la rentrée universitaire de cette année.

Le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a également nommé son nouveau secrétaire général, Kléoni Mandimbisoa. Les directeurs des Ressources humaines, des Affaires financières, et de la Communication et du Partenariat, du département d'Adrien Ladyslas ont été également remplacés lors du Conseil des ministres, hier. Une nouvelle secrétaire générale a été également nommée, Minosoa Razafindrianiaina, auprès du ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. Quant au ministère de l'Artisanat, la nouvelle équipe a été mise en place, hier, en Conseil des ministres, incluant entre autres, la nomination des directeurs des Affaires juridiques, des Affaires financières, des Ressources humaines, des Normes et de la Qualité.