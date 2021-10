Madagascar: Airtel Madagascar - Dernier tirage pour la campagne rentrée scolaire

À sa manière, Airtel Madagascar donne un coup de pouce aux parents d'élèves pour la rentrée scolaire. Il n'est pas trop tard puisque la rentrée scolaire a eu lieu il y a un peu plus d'un mois et il y a encore et toujours des dépenses pour permettre aux élèves de bien commencer l'année scolaire.

Airtel Madagascar a lancé la campagne rentrée scolaire, durant le mois de septembre, à travers une tombola dont le dernier tirage a eu lieu avant-hier au siège de la société. « Comme l'an passé, la rentrée scolaire se prépare dans un contexte économique particulièrement difficile compte tenu de la situation de crise sanitaire. Dans ce climat, Airtel Madagascar a décidé de manifester son soutien à l'endroit des parents en organisant la « Tombola rentrée scolaire » ayant permis aux utilisateurs du service Airtel Money de gagner par tirage au sort jusqu'à 500 000 ariary », a indiqué Anna Ratsimbarison, responsable communication auprès d'Airtel Madagascar.

La promotion s'étant adressée à tous les clients du troisième opérateur mondial ayant un compte Airtel Money, la souscription au tirage était simple : il suffisait d'envoyer par sms au 281 le mot clé « loka », et de faire un dépôt de 5 000 ar minimum auprès des cash points.

"Au-delà d'une dimension commerciale, cette action permet à Airtel Madagascar d'adhérer pleinement aux initiatives mondiales et nationales pour améliorer l'accès à l'éducation et faciliter les possibilités d'apprentissage inclusives pour les enfants et les jeunes. Cela, dans un contexte difficile aggravé par la Covid-19 qui a fortement bouleversé nos vies, notamment celles des élèves les plus vulnérables" , déclare Eddy KAPUKU, directeur général d'Airtel Madagascar.