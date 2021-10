Madagascar: Football - Madagascar-RD Congo, c'est l'heure de vérité

Les Barea de Madagascar affrontent les Léopards de la République Démocratique du Congo cet après-midi au Stade des Martyrs.

Les protégés d'Éric Rabesandratana jouent gros ce jour à Kinshasa pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 Qatar. Dernier du groupe J, les Barea n'ont pas droit à l'erreur pour la suite de l'aventure. Trois points sont à la clé cet après-midi pour les deux équipes, mais, le sélectionneur des Barea reste prudent face à l'équipe de la RDC plus forte.« Les six matchs de cette qualification du mondial servent de préparation et on joue sérieusement. Notre objectif c'est la CAN 2023. Maintenant, on a une échéance officielle, on doit l'honorer.

On a eu deux défaites, dans les performances, on n'était pas loin de faire quelque chose mais on n'a pas fait quelque chose. Pour ce match, nous allons peut-être faire mieux, au moins ne pas perdre mais on est là pour gagner », a fait savoir l'ancien joueur du PSG. L'équipe a entamé l'unique séance d'entraînement hier au Stade des Martyrs sous une chaleur étouffante. La température à Kinshasa avoisine les 33 degrés dans l'après-midi, ce qui a posé quelques soucis aux joueurs pour l'acclimatation.

Tous les joueurs sont au grand complet et le dernier arrivé est là nouvelle recrue évoluant aux États-Unis, Sacha. Sitôt arrivé, il a rejoint ses coéquipiers au Stade et a été vite intégré et adopté par ses aînés. A Kinshasa, il ne reste plus que sept joueurs ayant disputé la dernière Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte où les Barea ont éliminé les Léopards au stade des huitièmes de finale aux séances de tir aux buts. Selon toujours Rabesandratana, beaucoup de joueurs sont en fin de cycle et il est temps de repartir à zéro. « Il y a une progression au niveau de l'état d'esprit lors des deux matchs. On ne change pas une équipe en deux ou trois matches », continue le technicien.

De nouveaux joueurs plus jeunes ont été appelés au sein de l'équipe pour apporter un plus à l'ossature. Avec l'absence des défenseurs cadres, Sacha pourrait jouer en latéral, Théodin pourrait aussi faire l'affaire. Côté attaquant, Tsito a aussi une carte à jouer surtout après sa belle prestation lors des rencontres de la Coupe de la CAF avec CFFA.

La question des gardiens de but est très attendue par les férus du ballon rond sur une éventuelle titularisation de Nina ou de Mathyas. Cet après-midi, les Barea jouent dans un stade vide qui a une capacité de 60 000 places pour créer un exploit et clore les séries de défaites. La délégation malgache quitte directement Kinshasa pour rejoindre Antananarivo à bord d'un vol spécial.