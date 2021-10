Madagascar: Manjakaray - Les habitants terrorisés par l'insécurité régnante

Des séries de vols à la tire, des agressions et des cambriolages ont été observés dans le quartier de Manjakaray dernièrement. Des cambrioleurs ont été pris en flagrant délit de cambriolage d'un domicile à Manjakaray vers 4 heures du matin.

La victime les a heureusement entendus et a appelé à l'aide. Les voleurs se sont immédiatement enfuis après avoir obtenu leur butin. Le voisinage a prêté main forte à la victime et a lancé une course-poursuite contre les cambrioleurs. Le fokonolona a ainsi mis la main sur un des malfrats cependant, ses complices ont réussi à s'échapper avec les objets volés. Transporté au poste avancé de Manjakaray, il est placé en garde à vue. La population témoigne de la recrudescence des vols avec effraction commis sur des domiciles.

« Les voleurs ne se contentent plus de voler, ils n'hésitent pas à poignarder voire frapper à mort leurs victimes... », raconte un habitant de Manjakaray. Bijoux, smartphone, télévision écran plat, appareil hi-fi, sont les articles les plus prisés. Une rapide croissance de l'insécurité à été constatée sur place et la détérioration du cadre de vie des habitants est évidente. Une insécurité grandissante qui est malheureusement le résultat de deux facteurs intimement liés : la pauvreté de la population et l'absence de travail et d'activités pour les jeunes.

La délinquance juvénile prend de plus en plus d'ampleur comme en témoigne une mère de famille, « la plupart des pickpockets dans le quartier sont des jeunes en manque d'activité... ». Elle d'ajouter que « nous vivons dans la peur, on évite au maximum de faire étalage de ce qu'on a comme les bijoux. On fait attention quand on a de l'argent à ne pas être suivis par des voleurs, on est inquiets une fois la nuit tombée... ». Face à l'augmentation de la criminalité dans le fokontany et ses environs, les habitants attendent plus de dispositifs de sécurité de la part des forces de l'ordre.