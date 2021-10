Ile Maurice: Saison cyclonique 2021-2022 - Météo France prévoit entre sept et 11 systèmes tropicaux

La saison cyclonique 2021-2022 ressemblera quelque peu à la précédente. Météo France Réunion a dévoilé ces informations après le 10e forum régional des prévisions climatiques pour le Sud-Ouest de l'océan Indien qui s'est tenu du 20 au 23 septembre.

Les stations météorologiques de la région s'accordent sur une activité cyclonique normale, voire au-dessous de la normale, dans le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien. Il y aura entre sept et 11 systèmes tropicaux (tempête tropicale et cyclone tropical) dans la première partie de la saison. Bien que ces formations soient nommées pour certains, l'activité sera plus dans l'Est du bassin et loin des terres habitées avec des trajectoires paraboliques pouvant s'approcher des Mascareignes. Toutefois, dans la deuxième partie de la saison, soit à partir de février, les formations seront plus concentrées dans l'Ouest du bassin, soit plus près des zones habitées, dont le canal du Mozambique et au Nord-Est de Madagascar.

Cette tendance d'une activité dans l'Est du bassin Sud-Ouest est liée à l'influence de la phase négative du Dipôle de l'océan Indien, soit une chance accrue de développement de systèmes tropicaux avec une hausse de la température de la surface de l'eau. Mais cette forte activité sera réduite avec l'approche d'un épisode de la NIÑA (phénomène météo plus froid) qui va estomper les prévisions d'un cyclone dans les parages. Toutefois, les prévisions seront mises à jour d'ici fin octobre. La liste des noms est connue depuis quelques mois déjà avec 25 noms, dont Maurice a soumis Viviane et Jasmine.

Par ailleurs, un système pointe le bout de son nez à huit jours du début de la saison estivale. Une zone de perturbation à l'Ouest des Chagos a déjà un début d'activité circulatoire. Il y a une petite fenêtre pour l'intensification du système et son déplacement dès aujourd'hui. Il existe un risque faible de formation d'une tempête tropicale modérée d'ici demain.

Liste des noms des cyclones

Ana - Mozambique (F)

Batirai - Zimbabwe (N)

Cliff - Madagascar (M)

Dumako - Eswatini (N)

Emnati - Comores (M)

Fezile - Afrique du Sud (M)

Gombe - Tanzanie (N)

Halima - Malawi (F)

Issa - Kenya (M)

Jasmine - Maurice (F)

Karim - Seychelles (M)

Letlama - Lesotho (M)

Maipelo - Bostwana (N)

Njazi - Malawi (F)

Oscar - France (M)

Pamela - Tanzanie (F)

Quentin - Kenya (M)

Rajab - Comores (M)

Savana - Mozambique (F)

Themba - Swaziland (M)