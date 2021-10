Algérie: Energie - Arkab s'entretient sur le renforcement de la coopération avec la Turquie et l'Egypte

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu mercredi à Alger, l'ambassadrice de Turquie, Mahinur Özdemir Göktaş et, et l'ambassadeur d'Egypte, Ayman Macherfa, en fin de mission en Algérie, avec lesquels il a abordé le renforcement des relations de coopération bilatérale dans le secteur, indique un communiqué du ministère.

Le ministre et l'ambassadrice de Turquie "ont passé en revue l'état des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays, qualifiées d'excellentes et les perspectives de leur développement".

Les deux parties ont insisté sur "la nécessité d'intensifier la coopération entre les deux pays dans le domaine énergétique et minier et d'explorer des opportunités d'affaires et les perspectives d'investissement dans des projets structurants en Algérie, notamment dans les domaines de la recherche/exploration des hydrocarbures, le développement de l'industrie pétrochimique et la production et le transport de l'électricité", selon le communiqué.

Ils ont abordé, également, la préparation de la tenue prochaine les travaux de la commission mixte intergouvernementale algéro-turque, qui sera présidée par le ministre de l'Energie et des Mines, un forum d'hommes d'affaires y sera organisé, selon le communiqué.

M. Arkab, a, à cette occasion, relevé, "avec satisfaction, les bonnes relations de coopération et de partenariat entre Sonatrach et les sociétés turques, en les invitant à développer des partenariats mutuellement bénéfiques axés sur des projets intégrant la maitrise des technologies de production, le transfert des savoir-faire, l'expertise et la formation".

Le ministre a informé l'ambassadeur des avantages contenus dans la nouvelle loi sur les hydrocarbures et a souhaité voir les compagnies turques, engager des partenariats dans le secteur des hydrocarbures.

"Très satisfaite des relations de coopération entre les entreprises des deux pays", l'ambassadrice a exprimé "l'intérêt des compagnies turques à renforcer leurs présences en Algérie", selon le communiqué.

Par ailleurs, les entretiens entre M. Arkab et l'ambassadeur d'Egypte, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie, ont porté sur le renforcement des relations de coopération dans le domaine de l'énergie et des mines notamment dans la transformation des hydrocarbures, le transport de l'électricité et la commercialisation du gaz.

"Les deux parties ont salué, à cette occasion, les relations traditionnelles et historiques entretenues entre les deux pays, et ont manifesté leur volonté de les rendre encore plus solides en étudiant ensemble toutes les opportunités qui s'offrent aux deux pays dans les industries électriques, gazières et pétrolières dans la perspective d'intégrer le marché africain", souligne-t-on.

L'ambassadeur égyptien s'est dit "très satisfait des bonnes relations entre les deux pays", en exprimant "le grand intérêt des entreprises égyptiennes à renforcer leur présence en Algérie", selon le communiqué.