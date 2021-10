Congo-Brazzaville: Éducation - Renforcement des capacités de quarante formateurs maliens et congolais en lecture-écriture

Brazzaville a abrité, courant septembre, la première formation dispensée par Fidèle Kaya et Viannelle Gilda Ougambou, deux experts nationaux en lecture-écriture du programme "Apprendre".

Le programme des ateliers avait été élaboré et consolidé dans le cadre d'une formation assurée par le groupe d'expertise thématique (GTE) 5, à distance, en mai dernier. Les deux experts ont respectivement animé une formation auprès de quarante formateurs et encadreurs afin de renforcer leurs capacités, d'analyser les pratiques en cours en lecture-écriture dans le système éducatif malien et congolais et d'échanger sur leur pertinence. Il s'est agi aussi de consolider leurs capacités dans la planification et la mise en œuvre d'activités de formation en lecture-écriture.

De mai à juin 2021, le GTE 5 « Apprentissage de la lecture et langues d'enseignement » a formé dix experts issus de cinq pays d'Afrique, dont le Mali et le Congo, afin qu'ils puissent concevoir et réaliser la formation de quarante formateurs et/ou encadreurs de proximité sur l'apprentissage continue de la lecture-écriture, dans leur pays.

Salimata Goita Coulibaly et Bouacar Diabate, référents nationaux maliens, ont animé pour la première fois la formation qu'ils ont élaborée au cours de l'atelier préparatoire, sous l'œil vigilant de Jean Émile Gombert, membre du GTE 5 et responsable du suivi des référents maliens. De son côté, Gérard Vigner, également membre du GTE 5, a assuré quant à lui le suivi de Fidèle Kaya et Viannelle Gilda Ougambou, référents nationaux congolais.

Durant la formation, les activités ont été centrées essentiellement sur les contenus proposés au cours de l'atelier préparatoire et validés par les experts du GTE 5. Notamment, les systèmes d'enseignement et les langues d'enseignement pour apprendre à lire et écrire, les différents types d'évaluation, l'importance de familiariser les élèves à leur arrivée à l'école fondamentale, aux différentes fonctions de l'écrit, sa diversité et ses usages, l'importance de lectures fréquentes partagées avec l'adulte pour susciter l'envie de lire et soutenir le développement des compétences narratives des élèves, l'apprentissage de l'orthographe (copie, dictée) et la production d'écrits en L1 ou L2, etc,.

À l'issue des ateliers, les formateurs ont souligné qu'il était capital d'œuvrer dans le sens de l'amélioration de la qualité de l'éducation, à travers le choix d'activités pertinentes et surtout réalisables, susceptibles de conduire à un meilleur réinvestissement des acquis.