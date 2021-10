Ile Maurice: Rencontre à Four Seasons Resort, Anahita - Miss Univers 2018, Catriona Gray, plus que sous le charme de Maurice

Catriona Gray, élue Miss Monde Philippines 2016, Miss Philippines 2018 et Miss Univers 2018, est en tournage à Maurice, en partenariat avec la Global Child TV. Tournage qui tombe à pic à un moment où Maurice a besoin de se relancer sur le plan touristique tout particulièrement.

L'ancienne Miss Univers a foulé le sol mauricien le vendredi 1er octobre, accompagnée de son petit ami, Samuel Milby, un acteur philippino-américain. Catriona Gray séjourne à l'hôtel Four Seasons Resort, à Anahita, où elle passera neuf nuits avant de partir en Afrique du Sud samedi. L'express a été à la rencontre de la Miss Univers 2018, hier, dans l'hôtel cinq-étoiles de l'Est, qui a contribué à l'image positive qu'elle a de notre île.

Si Catriona Gray est à Maurice en ce moment, ce n'est pas pour des vacances. En effet, nous confie-t-elle, sa visite a un but significatif dans le secteur du tourisme. «La Global Child TV a pour mission de mettre en avant le voyage à travers le monde. C'est ma première visite à Maurice et je suis très honorée d'être ici sachant que l'île Maurice vient tout juste d'ouvrir ses frontières et que la population mauricienne mise beaucoup sur le secteur du tourisme. Cela me fait beaucoup plaisir d'être ici afin d'explorer des beaux endroits. Ma mission est de promouvoir Maurice et j'espère que cela va aider votre pays.»

Hormis les visites des belles plages et belles cascades, la Philippino-Australienne a aussi rendu visite à la Mauritius Wildlife Foundation où elle a longuement parlé de l'importance de la conservation et de l'environnementalisme. «Il ne suffit pas de montrer qu'un pays a de beaux endroits mais il faut aussi savoir comment on peut venir en aide aux différentes communautés.» Catriona Gray a été aussi accueillie par l'Eastern Welfare Association for Disabled, nichée au cœur de la région de Beau-Champ où elle a fait un don monétaire grâce au soutien d'un donateur.

La «Global Child TV» prête pour promouvoir l'île Maurice

Global Child est une société internationale qui a pour mission de mettre en avant le voyage dans le but d'explorer le monde à travers des expériences incroyables comme des leçons de vie qui sont vécues avec l'aide d'influenceurs internationaux, des médias sociaux et des communautés locales. Global Child TV croit en l'apport de valeur ajoutée au spectateur à travers la meilleure émission de voyage au monde et les destinations que les participants visitent pour redonner à la BIG Foundation. La BIG Foundation est une organisation caritative à but non lucratif qui a pour mission d'affecter positivement la vie de millions de personnes à travers le monde en faisant collaborer des gens de toutes confessions pour aider les personnes dans le besoin. Global Child entame maintenant sa troisième saison et a tourné dans 20 pays, avec 35 hôtels cinq-étoiles et plus de 25 influenceurs de plusieurs continents.