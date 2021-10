Afrique: Littérature - Le prix Nobel décerné à l'écrivain Abdulrazak Gurnah

L'écrivain tanzanien Abdulrazak Gurnah a remporté le prix Nobel de littérature 2021, a annoncé l'académie suédoise. Il est l'auteur d'Adieu Zanzibar (Galaade) et de Paradis (Denoël). L'auteur, connu a été récompensé pour « sa narration empathique et sans compromis des effets du colonialisme et du destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents. Son œuvre s'éloigne des descriptions stéréotypiques et ouvre notre regard à une Afrique de l'Est diverse culturellement qui est mal connue dans de nombreuses parties du monde », a expliqué le jury.

Né en 1948 sur l'île de Zanzibar, Abdulrazak Gurnah est arrivé au Royaume-Uni en tant que réfugié à la fin des années 1960. Il est l'auteur de dix romans, dont Près de la mer (2001), et de nouvelles. Il vit à Brighton et enseigne à l'université du Kent.

Le prix Nobel de littérature est une prestigieuse distinction à l'égard de ceux ayant rendu service à l'humanité par leurs écrits, et selon les mots d'Alfred Nobel lui-même ceux qui ont « fait preuve d'un puissant idéal ».