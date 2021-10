Sénégal: Projet de loi de finances 2022 - L'ensemble des projets d'initiative présidentielle pris en compte

Le projet de budget pour l'année 2022 a pris en compte l'ensemble des projets d'initiative présidentielle. L'information est du ministre des Finances et du Budget dans le document portant projet de loi de finances pour l'année 2022.

Selon le document consulté par le Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), il s'agit notamment du Programme d'urgence pour l'emploi des jeunes : 150 milliards de FCFA ; du Programme bourses de sécurité familiale : 35 milliards de FCFA ; de la Couverture maladie universelle : 20,1 milliards de FCFA ; du Puma : 5,2 milliards de FCFA ; du Pudc : 18,4 milliards de FCFA ; de Promovilles : 18,3 milliards de FCFA ; du programme de modernisation de la justice : 25 milliards FCFA ; du Programme d'acquisition d'équipements scientifiques et informatiques destinés aux universités et établissements d'enseignement supérieur : 20,8 milliards FCFA.

Après une année budgétaire où la priorité était surtout de résister à l'onde de choc sanitaire, économique et sociale provoquée par la pandémie de la Covid-19, explique M. Diallo, la loi de finances de 2022 sera particulièrement orientée vers la relance de l'activité économique, dans le maintien de la cohésion sociale, pour garder le cap sur l'émergence.

«De manière opérationnelle, ce budget 2022 met en œuvre les politiques initiées par le Président de la République pour améliorer le bien-être des femmes et des jeunes, développer les productions agropastorales, faciliter l'accès aux services sociaux de base et asseoir une industrie forte et compétitive », lit-on dans le document.

Il s'agira plus spécifiquement d'offrir à la jeunesse davantage de perspectives d'emploi, en poursuivant le déroulement du programme XËYU NDAW ÑI ; de promouvoir l'équité et l'égalité hommes-femmes ; de mettre l'accent sur la souveraineté alimentaire et le développement des exportations de fruits et légumes, ainsi que celle des graines d'arachides, en s'appuyant sur les projets de développement et de valorisation de la production agricole ; de faciliter l'accès aux services sociaux de base ; d'asseoir une industrie compétitive portée par un secteur privé national fort.