Cote d'Ivoire: Soutien du gouvernement - Belmonde Dogo soulage des familles sinistrées d'un village de Tiébissou

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, s'est rendue récemment dans le village d'Abê, situé à 9 kilomètres de Tiébissou. Elle a apporté le soutien du gouvernement en vivres, non-vivres et en numéraire aux familles sinistrées de ladite localité.

Ces dons sont composés d'une tonne et demie de riz, 40 sachets de pâtes alimentaires, 15 cartons de tomate, 20 cartons et packs de savon, 20 cartons d'huile ainsi qu'un appui financier de 1 800 000 FCfa aux sinistrés et à toutes les couches de la population du village d'Abê.

« Mme la ministre, merci d'être venue vous enquérir de notre situation et nous soutenir. Nous les bénéficiaires de ces dons du gouvernement, voulons utiliser votre voix pour exprimer notre gratitude au Chef de l'État qui fait de la solidarité, une de ses priorités », a indiqué Vivien Konan N'Goran, au nom des bénéficiaires.

En effet, le samedi 2 septembre 2021, plus d'une trentaine d'habitations ont été décoiffées après le passage d'une tornade dans le village d'Abê. Ce vent qui a plongé tous les habitants d'Abê dans le désarroi, a en plus des habitations, décoiffé la maternité et les bâtiments administratifs du lycée moderne de Tiébissou.

En plus du village d'Abê, des localités environnantes telles que Takissalekro, Kouassi-Baoulékro et Koffi-Kouassikro ont aussi été touchées. Suite au passage de la tornade, 39 familles sinistrées ont été enregistrées.

« Nous voulons traduire à la ministre Myss Belmonde Dogo, toute notre reconnaissance pour son déplacement jusqu'à notre village pour compatir à la douleur des populations et leur apporter le soutien du gouvernement », a lâché Victor Kouassi, député de la circonscription de Tiébissou.

Selon lui, après le sinistre, les habitants du village dans un esprit de solidarité se sont mis à réparer les maisons afin de permettre aux victimes de se reloger. « Heureusement, la solidarité fraternelle a été exprimée entre les jeunes, sinon les sinistrés dormiraient à la belle étoile, vu l'ampleur des dégâts », a ajouté le porte-parole des populations tout en précisant qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée.

Un acte fortement apprécié par la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté qui a, à son tour, salué et remercié les populations et des cadres du village d'Abê pour avoir prêté main-forte aux sinistrés dès les premiers instants.

« Nous sommes venus ce jour au nom du Président de la République apporter le soutien du gouvernement à nos frères et sœurs qui ont vu leurs maisons dévastées par la tornade. Notre grande crainte était les pertes en vie humaine et fort heureusement cela n'a pas été le cas », a affirmé Myss Belmonde Dogo.

Pour rappel, plus de 150 familles victimes du même sinistre issues des villages de Saboukpa, Sominassé, Kotouba, Alanikro et Séwé dans le département de Nassian, situé au nord-est du pays avaient bénéficié du soutien du gouvernement le 9 mai dernier.