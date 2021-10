Mali: Nomination de l'Évêque de San

Cité Du Vatican — Le Saint-Père François a nommé Évêque du diocèse de San (Mali), le Révérend Hassa Florent Koné, du clergé de San, jusqu'à présent Recteur du Grand Séminaire Saint Augustin de Bamako.

Son Excellence Mgr Hassa Florent Koné est né le 17 février 1969 à Mina, diocèse de Ségou, et est entré au Petit Séminaire du Togo (1983-1986). Il a fréquenté le séminaire Pie XII et le lycée Prosper Kamara de Bamako (1986-1989). Il a terminé ses études de philosophie et de théologie au Grand Séminaire Saint Augustin de Bamako (1989-1996). Il a été ordonné prêtre le 8 septembre 1996 pour le diocèse de Saint Augustin.

Depuis son ordination sacerdotale, il a exercé les ministères suivants et complété également les études suivantes : Vicaire Paroissial à Sokoura (1996-2005) ; Responsable de la liturgie, pour le PP.OO.MM. et des mouvements d'action catholique ; membre du Conseil diocésain des finances (1997-2005) ; Secrétaire de la Commission diocésaine de la liturgie (1999-2005) ; Chef du chœur diocésain et secrétaire de la Commission nationale de la liturgie (2000-2005) ; Doctorat en liturgie à l'Athénée pontifical Sant'Anselmo de Rome (2005-2011) ; Formation à l'Institut pontifical de musique sacrée (2008-2011). Depuis 2014, il est également trésorier général de l'Union des prêtres du Mali et professeur de communication traditionnelle à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité universitaire de Bamako (UCAO-UUBA) ; depuis 2015, Secrétaire de la Commission nationale de la liturgie ; de 2011 à 2017, directeur spirituel et professeur de liturgie au Grand séminaire Saint Augustin de Bamako et depuis 2017 jusqu'à présent, recteur du même séminaire et professeur de liturgie.