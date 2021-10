Algérie: Algérie-Télécom - Nouvelle gamme d'offres internet haut et très haut débit à des prix "attractifs"

Alger — Le Groupe Algérie Télécom a annoncé jeudi la mise en vente d'une nouvelle gamme d'offres internet haut et très haut débit à des prix "attractifs et exceptionnels", a-t-on appris auprès d'AT, qui a réitéré son engagement à rendre le haut et le très débit "accessibles à l'ensemble des foyers en Algérie."

En primeur, Algérie-Télécom a annoncé à ses fidèles clients Idoom Adsl et Iddom Fibre qu'à compter du 6 octobre 2021, une "nouvelle tarification est en vigueur avec la mise en vente de deux nouvelles offres avec un débit jusqu'à 15 Mbps à 1 999 DA et un débit atteignant les 50 Mbps à 3 599 DA seulement", précise la même source.

Pour ce qui est du débit jusqu'à 10 Mbps, il sera au prix de 1 600 DA, sachant que les 2,1 millions d'abonnés ayant un débit de 4 Mbps seront basculés automatiquement à 10 Mbps au même tarif de 1600 DA, ajoute Algérie-Telecom, relevant également que "le débit jusqu'à 20 Mbps sera au prix exceptionnel de 2 599 DA, ce qui implique 400.000 foyers qui ont vu leur débit de 10 Mbps doubler au même tarif".

La même source explique que "selon l'éligibilité, les clients abonnés actuellement au débit jusqu'à 20 Mbps, seront basculés automatiquement vers la nouvelle offre jusqu'à 50 Mbps à 3 599 DA", alors que "dans le cas où le client n'est pas éligible, ce dernier bénéficiera d'un traitement spécifique".

S'agissant du débit jusqu'à 100 Mbps du service Idoom fibre, "il sera au prix attractif de 6 999 DA au lieu de 7 999 DA", indique Algérie-Telecom.

"Avec la multiplication des différents types d'appareils connectés au sein des familles algériennes et l'élargissement des usages liés à l'internet, Algérie Télécom œuvre pour la modernisation de ses infrastructures et l'accroissement de ses capacités afin de permettre à tous ses clients de bénéficier d'une meilleure expérience", informe la même source, soulignant qu"avec cette nouvelle gamme d'offres, Algérie Télécom tient son engagement à rendre le haut et le très haut débit accessibles à l'ensemble des foyers en Algérie."