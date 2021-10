Algérie: Oran - Le moudjahid Hassan Lazreg, l'un des pionniers de la médecine en Algérie n'est plus

Oran — L'un des pionniers de la médecine en Algérie, l'ophtalmologue, moudjahid et professeur Hassan Lazreg s'est éteint, jeudi à Oran, à l'âge de 100 ans, a-t-on appris de l'université des sciences et technologies "Mohamed Boudiaf" d'Oran, dont il fut le premier recteur.

Le défunt avait consacré sa vie pour l'indépendance et l'édification du pays en tant que moudjahid durant la glorieuse guerre de libération et en tant qu'ophtalmologue en supervisant la formation de plus de 400 praticiens dans cette spécialité.

De retour au pays, il avait rejoint les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) pour exercer la fonction d'officier-médecin, prodiguant les soins aux moudjahidine et prendre en charge, après le recouvrement de l'indépendance, les malades. Il dirigera le service d'ophtalmologie au CHUO avant de transférer ce service à une clinique au boulevard du Front de mer, qui portera plus tard son nom.

Le défunt avait contribué à l'ouverture de plusieurs universités du pays dont celle d'Es Sénia d' Oran, de l'USTO "Mohamed Boudiaf" où il a été son premier recteur.

Le professeur défunt a reçu plusieurs distinction et titres en reconnaissance de son action et des services rendus au pays et à l'université algérienne, dont l'ordre du "Soleil Levant", une des plus prestigieuses distinctions du Japon qui lui a été décernée pour avoir contribuer au renforcement des relations entre l'Algérie et le Japon.

Le corps du défunt sera inhumé en après la prière du Dohr, au cimetière Aïn El Beïda d'Oran.