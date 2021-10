Zambie: Les Évêques promeuvent la protection des mineurs et un ministère sûr pour les prêtres et les religieux

Lusaka — Les personnes appelées à offrir un service à l'Église, chacune dans son propre ministère, ont une grande responsabilité pour contribuer à rendre la société meilleure et plus sûre pour tous les enfants et les personnes vulnérables. Cette déclaration du Père Francis Mukosa, Secrétaire Général de la Conférence des Évêques de Zambie (ZCCB), a été faite à l'ouverture d'un récent séminaire en ligne parrainé par le Catholic Safeguarding Institute.

Le père Mukosa a déclaré que l'Église a beaucoup souffert dans un passé récent en raison des conséquences des cas d'abus d'enfants. "En particulier, l'Église perd en termes de réputation, ce qui entraîne l'éloignement de nombreuses personnes". Parmi les objectifs du séminaire - apparus dans la note reçue par l'Agence Fides - figure celui d'aider l'Eglise de Zambie à entreprendre une sérieuse mission d'évangélisation, ainsi qu'à retrouver une crédibilité dans le pays et dans le monde.

Au cours de l'atelier, des discussions ont été menées sur le thème de l'abus sexuel, en particulier celui des enfants, et sur la protection et la sauvegarde des enfants. Les participants ont reçu des outils pour vivre la sauvegarde au niveau personnel, communautaire et ministériel. Ainsi que pour assurer un ministère sûr pour les prêtres et les religieux, pour une communauté ou un environnement sûr et sans abus.