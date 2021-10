Gabon: Addax Petroleum Gabon versus Armand Dagraça - La lutte se poursuit pour le plaignant

Douze ans déjà que la bataille judiciaire se poursuit. Engagée contre Addax Petroleum Gabon par Armand Dagraça Tchitembo, la procédure judiciaire n'a pas encore trouvé son point final.

Le plaignant n'a toujours pas eu gain de cause. Tout en attendant que son Certificat de travail lui soit délivré après avoir passé 14 ans dans la boite, il dit faire confiance en la justice de son pays en qui il croit.

La lenteur de l'administration judiciaire est parfois la cause de l'abandon de certains plaignants qui parfois, ne savent plus à quel saint se vouer. Ce qui n'est pas le cas de sieur Tchitembo Armand Dagraça, qui, depuis douze ans, poursuit son combat contre la société Addax Petroleum Gabon. Un bras de fer se pose entre les deux parties.

Le plaignant veut rentrer en possession de son certificat de travail. Il dit d'ailleurs avoir foi en la justice de son pays qui est rendue au nom du peuple pour qui, elle est exercée. " La justice est pour tous et personne n'est au dessus de la loi. Le Président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba n'a de cesse de le rappeler. D'ailleurs tout récemment ,il l'a encore rappelé à des fins utiles lorsqu'il a pris part le 04 octobre au Palais de justice, à l'audience solennelle de rentrée judiciaire des cours et tribunaux, en sa qualité de Garant des institutions" souligne t-il.

Tout commence en 2009...

Le plaignant, le nommé Armand Dagraça Tchitembo, dit avoir été licencié injustement en septembre 2009. En cette même année, il refuse et s'oppose catégoriquement au licenciement de 102 employés de la même société dont-il était le Directeur général adjoint. A la suite de ce licenciement qu'il qualifie d'abusif, il est sans solde de tout compte et sans son certificat de travail. "Je ne peux exercer ailleurs faute de ce certificat de travail que l'on refuse de me délivrer. J'ai fait quatorze bonnes années de loyaux services. J'avais trouvé du travail en Afrique du Sud et en Belgique, mais faute de ce fameux certificat de travail, je ne peux exercer dans ces différentes boites dont mon expertise a été sollicitée" affirme Armand.

Il avait esté son Directeur général de nationalité française en justice pour diffamation des chèques prétendument signés. Ce qui n'a jamais été le cas dans les faits. Pour Armand Dagraça Tchitembo, les misères commencent dès l'emprisonnement de Gérard Hautavoine.

Au Tribunal de première instance de Port-Gentil...

Le juge avait déclaré sieur Hautavoire Gérard coupable des délits de diffamation envers la personne de Tchitembo Dagraça Armand et d'outrage public envers le Tribunal ; En répression le condamne à trois mois d'emprisonnement fermes et à 300.000fcfa d'amende et à payer une somme de 25.000.000fcfa à Armand Tchitembo Dagraça à titre de dommages-interêts , le 11 novembre 2009.

Appel à l'arbitrage du Chef de l'Etat...

Près de douze ans que ça dure. L'ancien Directeur général d'Addax Petroleum Gabon dit toujours être désabusé.Lors du conflit qui opposait cette entreprise et l'Etat gabonais en 2013, il avait pris fait et cause pour son pays. " Pour l'amour de mon pays, j'ai pris fait et cause pour ma patrie qui a gagné le procès hors de nos frontières. Ce n'est pas là le sentiment de patriotisme ? Certaines décisions rendues par le tribunal et remises en causes par les plaignants, sont parfois le fait qu'il a été induit en erreur par les responsables de la société. Il y a beaucoup qui utilisent le nom du Président de la République pour influencer les décisions. C'est pourquoi, j'avais personnellement écrit au Chef de l'Etat, qui lui, avait demandé de régler ce problème".

Armand Dagraça Tchitembo reste en attente de ce qui lui revient de droit, surtout son certificat de travail. Il a rappelé que durant son séjour au sein de l'entreprise avec laquelle il est en conflit, il a fait du social, son cheval de bataille ; Il fait construire des écoles, des dispensaires et sorti plusieurs jeunes de la précarité en leur offrant un emploi décent.