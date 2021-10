Gabon: Elim/CDM - Bruno Ecuelé Manga testé positif à la Covid-19

Alors que les Panthères du Gabon viennent de prendre l'envol pour affronter l'Angola à Luanda le 8 octobre 2021, en vue des qualifications à la Coupe du Monde Qatar 2022, l'un des tauliers de l'équipe en la personne de Bruno Ecuelé Manga vient d'être testé positif à la Covid19. Il n'a pas effectué le déplacement avec le groupe, car mis en isolement.

C'est forcément un coup dur quand on sait que c'est le vice capitaine de l'équipe et c'est un joueur qui rassure lorsqu'il est aligné sur le terrain. Le sélectionneur Patrice Neveu devra encore revoir ses plans et faire plusieurs modifications pour ce match qui demeure assez important pour la selection gabonaise.

Soit il pourrait aligner un jeune qui ne dispose pas d'expérience et du vécu de Bruno ou soit il fera reculer un milieu de terrain cadre pour le faire évoluer en lieu et place d'Ecuele Manga. Toute la tâche revient donc au sélectionneur pour arracher cette victoire et venir couronner le tout le 11 à Franceville.