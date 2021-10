Algérie: Djamel Belmadi lâche ses vérités et fracasse Andy Delort et l'OGC Nice !

Djamel Belmadi a déclaré avoir entendu le mois dernier une rumeur selon laquelle, lors de sa signature à Nice, Andy Delort leur avait promis qu'il ne jouerait pas la CAN.

Andy Delort est au cœur d'une grosse bataille en Algérie, où la presse le soupçonne d'avoir renoncé à jouer la CAN pour pouvoir signer à Nice. Pourtant performant avec Nice, il n'a pas été convoqué avec l'Algérie pour les deux prochains matches des Fennecs en qualifications à la Coupe du monde 2022. Un choix qui faisait jaser en Algérie puisque l'attaquant est devenu un membre régulier des Fennecs, et qui avait accouché d'une rumeur sur la volonté de l'OGC Nice de conserver son joueur durant la prochaine CAN prévue en janvier prochain. Alors que plusieurs rumeurs entourent l'absence d'Andy Delort pour la double confrontation de l'Algérie face au Niger, Djamel Belmadi a mis les choses au clair en conférence de presse.

« Il y a un petit mois, j'ai reçu une information d'acteurs du football. Au moment de sa signature à Nice, Andy aurait signé un document disant qu'il n'irait pas à la CAN. Ça m'a ébranlé un peu, mais je me suis dit 'wait and see'. Il y a quelques jours, Andy m'appelle. Cet appel dépasse le cadre du privé. Normalement il devrait aller vous dire ça à vous. Il m'envoie ce message en disant que en accord avec l'OGC Nice « il privilégie son club, car il veut réussir son challenge, pour ça il devait mettre l'équipe nationale entre parenthèses, mais uniquement pendant un an donc pas de CAN. » Ce qu'on m'a dit un mois plus tôt, s'est avéré réel. Les choses sont évidentes pour moi. Ce genre de choses ne s'envoie pas en message. C'était très houleux. Je lui ai dit que ce n'était pas comme ça qu'on fait. Je l'ai blâmé, ainsi que son club. Le directeur sportif m'a appelé, je lui ai dit ce que je pense », a déclaré le sélectionneur.