Congo-Kinshasa: Candidat Gouverneur au Kongo Central - Roger Muaka - Le parcours d'un vrai manager

Personnage politique équilibré, au tempérament calme, lucide et imperturbable, Roger Muaka Muaka est réellement, pour bon nombre d'observateurs, la personne ressource qui incarne la nouvelle génération de la classe politique congolaise et celle de l'espace Kongo, en particulier.

Depuis sa jeunesse, le jeune Roger Muaka au travers de sa vivacité d'esprit, son éloquence et sa connaissance sur de nombreuses questions politiques et économiques, a toujours été la voix la mieux écoutée partout où il a eu à fouler ses pieds. Et ce, que ce soient dans les milieux scolaires, estudiantins ou professionnels.

Bien qu'absorbé par un emploi stable et rassurant sur le plan de la sécurité sociale dans une firme pétrolière où il a gravi tous les échelons jusqu'au grade de Directeur Financier, le Sénateur Roger Muaka avait toujours ce dégout total face aux anciens régimes qui se sont succédé dans ce pays avec des dirigeants incapables de protéger la population, de garantir la paix, la justice et d'assurer le mieux vivre collectif du peuple congolais.

C'est ainsi que par son initiative, il va convaincre cinq (5) de ses amis avec qui il partageait la même foi chrétienne. Ensemble, ils vont décider de créer un parti politique : Mouvement Chrétien pour la Solidarité et la Démocratie (MCSD). Avec comme objectif, de cesser désormais de critiquer en l'air les autorités, de cesser d'être des simples spectateurs ou observateurs mais plutôt, de se mettre soi-même dans la posture d'acteurs ou artisans du combat contre les antivaleurs.

Aujourd'hui, le MCSD est devenu cette première formation politique de souche Ne Kongo à compter 5 députés provinciaux et 1 Sénateur. Il a été créé un certain 8 février 2008, et a obtenu son existence légale suivant l'arrêté ministériel n°95/11 du 8 août 2011.

De ses objectifs, ce parti politique cherche à promouvoir une politique conforme au message qu'exprime l'évangile du Christ basé sur l'amour du prochain, l'égalité de tous, le respect de la vie humaine, la protection de la famille, le respect de la parole donnée, des biens publics et à autrui... Très tenace que jamais, au terme des élections de 2018, le MCSD obtient 5 députés provinciaux d'où est sorti un Sénateur en sa personne.

Un parti politique à dimension nationale et internationale, le MCSD fait flotter son drapeau dans toutes les fédérations et comités de base implantés à Kinshasa, au Kongo Central, Kwilu, Kwango, Mai-Ndombe, Kasaï-Oriental, Kasaï Central, Tshopo, Ituri avec des points focaux à Mahagi et Aru. L'objectif est d'en assurer une large couverture sur toute l'étendue du territoire national d'ici 2023.

A travers son Comité Interfédéral d'Europe et du Canada, le MCSD est bien représenté en Belgique, France, Pays-Bas (Hollande), Royaume-Uni et au Canada. Mais aussi, en Afrique du Sud et très bientôt en Chine et aux USA.

De la technocratie à la politique, cet économiste de formation dont les compétences managériales ne sont plus à démontrer ne cesse de s'affirmer comme un esprit libre. Homme social, les actes de sa générosité et d'aides aux plus démunis parlent encore.

Sur le plan social

Roger Muaka, Président du Caucus des Sénateurs du Kongo Central est le premier notable Ne-Kongo à mettre sur pied la bourse d'études Président Joseph Kasa-Vubu dont les bénéficiaires qui sont les élèves les plus brillants à l'Exetat du secondaire, sont triés de tous les dix territoires du Kongo Central plus ses deux villes : Matadi et Boma.

La première édition a eu lieu le 12 octobre 2019, au Lycée Vuvu Kieto de Matadi avec 6 lauréats, sélectionnés dans les deux villes de Boma et Matadi ainsi que les anciens districts de Lukaya, cataracte, Bas-Fleuve et le territoire de Muanda.

La deuxième édition qui a eu lieu le 7 mars 2021, avait octroyé des bourses à 12 meilleurs lauréats de l'Exetat 2019-2020 venus de 10 territoires et 2 villes. Au cours de cette même cérémonie, le Sénateur avait remis un don de 100 sacs de ciment à l'Institut Ntetembua de Matadi. En un mot, sans savoir que le débat sur le «districtisme» divisionniste allait surgir un jour dans le Kongo Central, le président Roger Muaka a vu loin. Car, la mise en place de la bourse d'excellence président Joseph Kasa-Vubu coupe l'herbe sous le pied et démolit la maxime aux antipodes pour se consacrer à l'universalité de l'espace Kongo. La bourse n'est pas sélective au critère de district. Elle concerne les enfants ayant eu les cotes les plus élevées de dix territoires de la province. Dans un espace linguistique et culturel qui se respecte, on ne peut pas identifier des individus sur base de district ou tribu.

Des actions tentaculaires

Avec la destruction du tissu économique dans le monde rural, essentiellement due par la dégradation des infrastructures de base (voies de dessertes agricoles), le Président Roger Muaka, dans son approche participative et la politique de proximité à la base, a construit, par ses propres moyens dans quelques territoires du Kongo Central, de ponts, des bornes fontaines, la réhabilitation des routes de dessertes agricoles pour assurer l'évacuation des produits agricoles.

Ce n'est pas tout, au travers de sa fondation qui porte le même nom, cet élu des élus vient régulièrement et sans répit en aide aux personnes nécessiteuses parmi lesquelles, des mamans bloquées dans des hôpitaux faute de paiement des frais d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale, des élèves qui manquent des frais d'études, des prisonniers qui meurent dans des prisons par manque de nourriture ou prise en charge adéquate.

Que dire du soutien des accidentés de routes et des amputés des jambes à qui, il paie des prothèses. Liant le spirituel au temporel grâce à son leadership managérial, le MCSD qu'il dirige, est parmi les rares partis politiques qui assurent la sécurité alimentaire de ses membres et de la population. Il possède des vastes étendues de terres arables pour cultiver les champs de manioc, maïs et haricots... Il possède également des ateliers d'apprentissage à la coupe et couture et d'alphabétisation pour des jeunes filles mères. Le MCSD a une dimension nationale et internationale.

Pour parer à la crise de leadership qui secoue le Kongo Central, au choix du gouverneur devant succéder à Atou Matubuana et à la décrispation du climat politique, pourquoi ne pas resserrer et intensifier la cohésion autour d'un idéal commun qu'est Roger Muaka Muaka, ce visionnaire et homme de parole avec un discours novateur de réconciliation et d'unité, un sens d'humilité, d'organisation et de générosité de cœur.

Ceci pour s'attaquer rapidement au relèvement de l'économie de la province longtemps sacrifiée. Roger Muaka l'a suffisamment démontré que lorsqu'on est fidèle, honnête et rigoureux pour des petites choses, il en sera de même pour les grandes.