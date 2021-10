Sénégal: Parti déposer une plainte - Il retrouve son agresseur arrêté au Commissariat

Victime d'une agression, M. S. Diallo a eu la chance de retrouver son bourreau, T. Lo, au commissariat de Guinaw Rails où il a été pour déposer une plainte

M.S. Diallo a eu la malchance d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Dans la nuit du 14 au 15 août 2021, des membres de deux gangs se sont affrontés lors du mariage de l'un d'entre eux, vers 22 h. Et c'était le sauve-qui-peut aux alentours du cinéma Thiaroye. À bord d'une moto, encerclé par un gang, le jeune homme a été dépouillé de sa sacoche qui contenait son permis de conduire, sa carte nationale d'identité, la carte grise de sa moto, le talon d'assurance, un couteau et 7000 FCfa. Paniqué, il a laissé l'engin sur place. Les suspects ont réussi à prendre la fuite.

Bien que blessé, M. S. Diallo s'est rendu sans tarder au Commissariat de Guinaw Rails pour déposer une plainte. Alors qu'il faisait sa déposition, des policiers sont revenus de leur opération de sécurisation avec T. Lô, un de ses assaillants. Diallo l'a tout de suite reconnu. Sur Lô, les agents de police ont trouvé une partie du contenu de la sacoche de Diallo. Le mis en cause était devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye pour vol en réunion commis la nuit avec violence et détention d'arme blanche sans autorisation administrative. Les autres suspects n'ont pas été interpellés et la moto n'a pas été retrouvée non plus.

Interrogé, Lô a catégoriquement nié les faits, soutenant mordicus qu'il a juste été arrêté pour vérification d'identité et était seul durant cette soirée. Diallo a réclamé le prix de la moto estimée à 500 000 FCfa. Le représentant du Procureur de la République a invité le Tribunal à sévir face à ces cas d'agressions qui accentuent le sentiment d'insécurité chez les populations. Il a requis deux ans ferme. Me Pape Mor Niang, de la défense, a demandé de placer les faits dans leur contexte. Il y avait une agression, un mouvement de foule, rappelle-t-il. Un mariage a été perturbé par un gang. La partie civile n'a pu reconnaître personne, estime l'avocat. Ce n'est pas au cours de la nuit de l'agression, mais le lendemain, au deuxième jour de garde à vue de son client, que Diallo a désigné Lô. Me Niang a sollicité la relaxe. Le Tribunal a suivi le Procureur et condamné T. Lô à deux ans ferme et à payer 500 000 FCfa au propriétaire de la moto.