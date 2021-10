Congo-Kinshasa: Près d'un mois après son lancement par le Ministre Christian Mwando/Annuaire Statistique RDC 2020 - L'INS organise un atelier de vulgarisation et de dissémination aujourd'hui à Kinshasa

L'Institut National de Statistique (INS) a mis à la disposition du pays, depuis le mois de septembre de cette année, des données statistiques fiables contenues dans une très grande publication réalisée durant près de 6 ans à savoir, l'Annuaire Statistique RDC 2020.

Après l'étape du lancement présidé par le Ministre d'Etat en charge du Plan, Christian Mwando, en présence de plusieurs personnalités du pays et des représentants de partenaires dans la matérialisation de la 9ème édition dudit annuaire, dont la Banque Africaine de Développement (BAD), l'INS organise aujourd'hui, à partir de 10 heures, un atelier de vulgarisation et de dissémination de ce document important pour le pays à l'hôtel Béatrice situé dans la commune de la Gombe, à Kinshasa.

Serge Bokuma, Directeur Général de l'Institut National de Statistique (INS), accompagné de Madame la DGA seront de la partie. De nombreux invités et représentants des partenaires sont annoncés à la cérémonie qui connaîtra quatre temps forts notamment, la présentation du programme de la journée, le mot du DG qui marquera l'ouverture de l'atelier, la présentation technique du processus d'élaboration ainsi que les échanges entre participants.

Il sied de noter que l'Annuaire statistique RDC 2020 dresse le tableau de données disponibles et situe la RDC dans une perspective africaine et internationale. Le recueil comporte trois grandes parties. La première s'articule autour de la présentation de la République Démocratique du Congo, la deuxième touche les données démographiques et sociales et la troisième et dernière partie concerne les données économiques et financières. Les détails et tant d'autres matières sont disponibles dans l'annuaire réalisé par l'INS.