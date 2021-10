Congo-Kinshasa: Scrutins inclusifs et sincères en 2023 - CENI - Denis Kadima veut être jugé à l'œuvre sur terrain !

"Denis Kadima reste persuadé que la CENCO (et l'ECC) ont été induites en erreur dans les faits qui leur auraient été rapportés. En tant que citoyen congolais, il garde toute sa confiance dans les institutions républicaines et religieuses de son pays. Il est candidat à la présidence de la CENI par patriotisme et parce qu'il connait les profondes aspirations de ses concitoyens pour des scrutins inclusifs et sincères, et il est convaincu que son pays en est capable. Il devrait être jugé non par présomption et procès d'intention, mais uniquement à l'œuvre et sur le terrain". Ainsi, conclut-il, dans une mise au point en rapport avec des présumées tentatives de corruption et intimidations dont il n'être nullement concerné, ni de près, ni de loin. Denis Kadima reste, par contre, persuadé que "la CENCO (et l'ECC) ont été induites en erreur dans les faits qui leur auraient été rapportés. En tant que citoyen congolais, il garde toute sa confiance dans les institutions républicaines et religieuses de son pays. Il est candidat à la présidence de la CENI par patriotisme et parce qu'il connait les profondes aspirations de ses concitoyens pour des scrutins inclusifs et sincères, et il est convaincu que son pays en est capable", souligne-t-il, dans cette même mise au point, telle que ci-dessous.

Mise au Point

CENI : Présumées tentatives de corruptions et intimidations, Denis Kadima n'est concerné, ni de près, ni de loin

Plusieurs articles et émissions de presse diffusés mardi 5 octobre 2021, ont relayé des propos de l'Abbé Donatien Nshole, selon lesquels des chefs de confessions religieuses auraient subi corruption, menaces et intimidations au profit de Denis Kadima, candidat à la présidence de la CENI.

Le Secrétaire général et porte-parole de la CENCO ayant nommément cité le candidat, il sied de rétablir les faits.

1. Sur les prétendues tentatives de corruption : le porte-parole de la CENCO omet de dire que, au moment de la lecture du PV en question pour adoption, ces allégations de corruption ont été démenties par le chef religieux concerné, qui a précisé que ses propos étaient sans rapport avec le candidat Kadima et sortis de leur contexte car relatifs plutôt à des dissensions au sein de sa propre confession religieuse. Il avait indiqué que ces allégations ne devraient donc pas être portées dans le PV de la réunion de la Plateforme. Son appel n'a malheureusement pas été pris en compte. En tout état de cause, la CENCO continuant de mentionner ce PV, ferait bien de produire des preuves circonstanciées et les noms des corrupteurs et corrompus, pour faire éclater la vérité.

2. Sur les supposées menaces et intimidations : le communiqué du 23 juillet 2021 signé par les 8 confessions religieuses et évoqué par l'abbé Nshole dans ses interviews ne cite nulle part le nom du candidat Kadima comme acteur ou bénéficiaire de menaces et intimidations envers des chefs religieux. D'autre part, le porte-parole de la CENCO ne dit pas jusqu'ici qui sont les intimidateurs et intimidés. Nous restons convaincus que le candidat Kadima a été mentionné par ses adversaires dans l'unique but de le discréditer et obtenir sa mise à l'écart de la compétition. Denis Kadima n'est concerné ni de près ni de loin par ces actes ignobles qui, dans tous les cas de figure, n'auraient pas fait prospérer sa candidature.

3. Sur la notion d'éthique : comment et selon quels critères l'éthique des candidats est-elle mesurée ? Sur base d'allégations d'actes prétendument (car non prouvés) posés par des tierces personnes ? Il est inacceptable de jeter des pierres à un citoyen et le condamner sans preuve. Le 27 juillet 2021, le candidat Denis Kadima est passé au grand oral devant les 8 confessions religieuses. Il a répondu à toutes les questions lui posées. A aucun moment il ne lui a été signifié des faits d'intimidation et de corruption. Officiant dans le domaine de la gouvernance démocratique depuis plus de 20 ans, Denis Kadima a œuvré inlassablement pour l'intégrité électorale et pour des processus crédibles et apaisés sur le continent. Il a conseillé Oppositions et Pouvoirs et initié des dialogues politiques, formé les parties prenantes politiques, électorales et citoyennes, géré des financements importants et jamais sa crédibilité et son intégrité n'ont été mises en cause.

4. En conclusion, Denis Kadima reste persuadé que la CENCO (et l'ECC) ont été induites en erreur dans les faits qui leur auraient été rapportés. En tant que citoyen congolais, il garde toute sa confiance dans les institutions républicaines et religieuses de son pays. Il est candidat à la présidence de la CENI par patriotisme et parce qu'il connait les profondes aspirations de ses concitoyens pour des scrutins inclusifs et sincères, et il est convaincu que son pays en est capable. Il devrait être jugé non par présomption et procès d'intention, mais uniquement à l'œuvre et sur le terrain.

Fait à Kinshasa, le 6 octobre 2021

Pour l'équipe de communication,

Elisabeth Mpoyo