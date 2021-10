Sénégal: Covid-19 - 9 nouvelles contaminations et 2 décès recensés ce jeudi

Dakar — Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait état jeudi de deux décès liés au Covid-19 survenus mercredi, ainsi que de neuf nouveaux cas positifs détectés au cours des 24 heures.

Dans son dernier bulletin épidémiologique, le ministère précise que l'ensemble des cas dépistés sont tous issus de la transmission communautaire. Ils ont été détectés sur un total de 1667 tests virologiques réalisés mercredi.

La région de Dakar recense quatre cas, dont trois dans le département éponyme et un autre à Rufisque.

Les cinq autres cas ont été détectés à Tivaouane (3), Mbour (1) et Fatick (1).

Après l'analyse des 1667 tests virologiques, le taux de positivité s'élève à 0,53%, relève le ministère de la Santé, indiquant qu'aucun cas contact suivi par les services sanitaires n'a été notifié.

Aucun cas importé n'a été non plus enregistré au niveau des frontières aériennes et terrestres.

Neuf (09) cas graves sont suivis dans les structures de prise en charge et 07 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, signale le ministère de la Santé et de l'Action sociale.

A ce jour, 73.825 cas ont été déclarés positifs au Sénégal dont 71.908 ont guéri de la maladie contre laquelle continuent de lutter 52 patients encore sous traitement.

Le Covid-19 a causé au total 1864 décès, depuis son apparition dans le pays en mars 2020.

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale indique que 2.821 personnes se sont fait vacciner dans la journée de mercredi, portant à 1.266.665 le nombre de celles qui ont reçu au moins une dose.