Congo-Brazzaville: Décès de Richard Eyeni - Le PCT déplore « une perte énorme »

Mort le 3 octobre dernier à Brazzaville, à l'âge de 85 ans, l'ancien président émérite du Conseil départemental de la Cuvette-Ouest a reçu, le 7 octobre à la morgue municipale, un dernier hommage mérité de sa formation politique, le Parti congolais du travail (PCT), en présence de son secrétaire général, Pierre Moussa, qui a déploré « une perte inestimable ». Il a été inhumé au cimetière du Centre-ville.

Admis à l'hôpital Albert-Leyono depuis un moment, le "patriarche" Richard Eyeni n'a pas survécu à la virulence du coronavirus, cet ennemi commun qui continue de sévir à travers la planète. Malgré les restrictions sanitaires, le PCT dont-il faisait partie des dix co-fondateurs, lui a rendu un vibrant hommage, question de lui témoigner sa gratitude pour des loyaux services rendus au parti. Lors du recueillement, d'éminents cadres du PCT ont reconnu la valeur de cet homme qu'ils ont tous qualifié de « militant de la première heure ».

« Le PCT vient de perdre un géant, un colosse dans l'histoire de notre parti. Cette icône qui a tiré sa révérence sera toujours regrettée dans l'ensemble des instances du PCT. Pour les militants et sympathisants, c'est une personnalité extraordinaire qui s'en est allée. Le PCT reste très meurtri, que faire, c'est un passage obligé pour tous. Le camarade Eyeni était un homme de tolérance et de conviction, mais un grand démocrate, nous devons suivre son exemple », a regretté Pierre Moussa.

Réagissant de son côté, le président de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation du PCT, Serge Michel Odzocki, s'est dit fortement touché par la disparition de celui à qui il avait beaucoup de considération.

« Richard Eyeni était pour moi à la fois un grand frère et un conseiller. La disparition tragique de ce militant de première heure est une perte considérable, tant pour le département de la Cuvette-Ouest, le PCT que pour la nation entière. Il s'en est allé de manière inattendue, que dire, ainsi va la vie ! », a déploré Serges Michel Odzocki, visiblement abattu.

Enseignant de carrière, le regretté Richard Eyeni a occupé plusieurs hautes fonctions politiques et administratives. Il fut directeur général de la Voix de la révolution congolaise, ambassadeur du Congo en Allemagne. Au plan politique, l'illustre disparu a été commissaire politique du gouvernement dans plusieurs régions. Un poste comparatif à celui de préfet aujourd'hui et président de la fédération du PCT de la ville de Brazzaville.

A la tête du Conseil départemental de la Cuvette-Ouest depuis plus d'une décennie, Richard Eyeni, par son savoir-faire et son intégrité morale, fut à plusieurs reprises désigné meilleur président des conseils départementaux du Congo. Jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle, l'illustre disparu présidait l'association des départements du Congo. Icône et très populaire à Ewo où il résidait, Richard Eyeni laisse une plaie inguérissable dans le coeur de plus d'un. Il repose pour l'éternité au cimetière du Centre-ville et laisse une veuve et des enfants.