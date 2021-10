Congo-Kinshasa: Dans l'Est du pays, le soutien de la France donne un coup de pouce à l'apprentissage des enfants

Alors que les écoles rouvrent leurs portes dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République Démocratique du Congo, une contribution de 700 000 euros (817 000 dollars ; 1,6 milliard de CDF) du gouvernement français permet au Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) et au Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) de fournir à 5 600 élèves des repas scolaires chauds, un soutien nutritionnel et un environnement d'apprentissage sain dans un contexte d'insécurité régionale et de pandémie de coronavirus.

Ciblant 15 écoles pendant cinq mois dans les régions de Rutshuru et Rwanguba au Nord Kivu, le financement vise à améliorer l'assiduité, les performances et le bien-être des élèves grâce à l'alimentation scolaire et à l'amélioration des installations d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH). Le projet conjoint vise également à créer des jardins scolaires gérés par des comités d'élèves, de parents et d'enseignants, contribuant ainsi à garantir l'appropriation locale et la participation communautaire.

L'initiative PAM-UNICEF reflète également les objectifs de développement plus larges des gouvernements congolais et français, notamment la promotion de l'éducation des filles par le biais d'initiatives telles que les rations alimentaires à emporter du PAM. Elle est mise en œuvre dans une région aux prises avec des années d'insécurité alimentaire et de conflit armé.

En introduisant une meilleure hygiène dans les écoles, il contribuera également à réduire le risque que les enfants et les enseignants contractent et propagent le COVID-19, la maladie causée par le coronavirus, après une année scolaire précédente marquée par des fermetures déclenchées par la pandémie.

"La faim et la malnutrition ont fait des ravages chez les jeunes Congolais", a déclaré Peter Musoko, directeur national et représentant du PAM en RDC. "Les repas scolaires sont une façon pour nous d'être aux côtés des communautés pour protéger leurs enfants et donner aux filles de nouvelles opportunités d'apprendre."

"Cette initiative conjointe de l'UNICEF et du PAM offre aux élèves du Nord-Kivu un environnement sûr où ils peuvent apprendre, jouer et bénéficier d'un développement sain", a déclaré Jean Metenier, coordinateur sénior de l'UNICEF pour l'Est de la RDC.

Donner aux jeunes élèves le départ sain et solidaire dont ils ont besoin pour s'épanouir en tant qu'adultes reste un défi majeur en RDC, où l'on estime que 26 millions de personnes sont en situation de grave insécurité alimentaire et où plus de la moitié des filles âgées de 5 à 17 ans ne vont pas à l'école.