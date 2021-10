Burkina Faso: Conseil national des personnes âgées - Président demande le soutien et l'adhésion du chef de l'Etat

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a accordé une audience ce jeudi 7 octobre 2021 au président du Conseil national des personnes âgées du Burkina Faso, Joseph André Tiendrebeogo. Il s'est agi de présenter au chef de l'Etat la structure qui existe depuis 2002, mais méconnue à cause des insuffisances de ses textes fondamentaux. Mais selon le président du Conseil national des personnes âgées, les textes ont été relus depuis 2019 et « nous fonctionnons sous un nouveau format avec une adhésion de plus de 3000 personnes âgées, ce qui nous permet de localiser les gens et d'apporter notre aide surtout aux personnes vulnérables en cas de besoin ».

Tiendrebeogo a par ailleurs exposé au président du Faso, le travail de mobilisation du nouveau bureau ainsi que les perspectives de la structure pour les années à venir.

« Nous avons également fait cas de la loi 024 d'octobre 2016 portant protection et promotion des droits des personnes âgées pour voir dans quelle mesure, des décrets d'application peuvent être pris pour permettre aux personnes âgées de bénéficier de certains avantages en matière de prise en charge sanitaire, de transport », a indiqué Joseph André Tiendrebeogo.

Après avoir écouté les conseils et suggestions du président du Faso, Joseph André Tiendrebeogo a souhaité le soutien et l'adhésion de Roch Marc Christian Kaboré « non seulement en tant que premier magistrat du pays, mais aussi en tant que personne âgée ».

Direction de la communication de la présidence du Faso