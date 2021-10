Ethiopie: Affaire Ethiopian Airlines - Nouvelles précisions sur les accusations de transport d'armes

Selon une enquête de la chaîne américaine CNN diffusée mercredi 6 octobre, la compagnie aérienne aurait transporté, l'année dernière, des armes et des munitions ayant servi à la guerre dans le Tigré. Des révélations démenties par Ethiopian Airlines.

La prestigieuse compagnie aérienne publique éthiopienne a juré dans un communiqué qu'elle « se conformait strictement à toutes les réglementations nationales, régionales et internationales relatives à l'aviation ». Et surtout que, « pour autant qu'elle le sache et au vu de ses archives », dit-elle, elle n'avait « transporté aucun armement de guerre sur aucune de ses routes par aucun de ses aéronefs ».

Pourtant, dans son reportage diffusé mercredi, CNN a révélé, documents, photographies et témoignages oculaires à l'appui, qu'à au moins six reprises, du 9 au 28 novembre 2020, Ethiopian Airlines aurait facturé au ministère éthiopien de la Défense le transport de dizaines de milliers de dollars de fournitures militaires - des armes et des munitions -, et cela à destination de l'Érythrée, à bord de Boeing de ses lignes commerciales.

Violation du droit international de l'aviation

Or ces livraisons constitueraient des violations du droit international de l'aviation, lequel interdit la contrebande d'armes à usage militaire à bord d'avions civils.

Ce n'est pas la première fois que de telles accusations sont rendues publiques et à chaque fois, Ethiopian Airlines les a rejetées. C'est cependant la première fois qu'elles sont aussi circonstanciées, et appuyées par des documents, des images et des témoins. Pour l'heure, ni le gouvernement éthiopien ni celui de l'Érythrée n'ont, eux, réagi à ces révélations.