Togo: Ce que Dussey est allé faire en Arabie Saoudite

Publié le jeudi 7 octobre 2021, par Gabinho

On en fait le point de cette visite officielle à travers le communiqué de presse qui suit...

Visite officielle en Arabie Saoudite

Riyadh, 04 au 06 octobre 2021

Communiqué de Presse

1. A l'invitation de Son Altesse le Prince Faisal Bin Farhan Bin Abdallah Al Saud, ministre des affaires étrangères du Royaume d'Arabie Aaoudite, S.E. Prof. Robert DUSSEY, ministre des affaires étrangères, de l´intégration régionale et des Togolais de l´extérieur de la République Togolaise a effectué une visite officielle à Riyadh du 04 au 06 octobre 2021.

2. Cette visite qui intervient malgré le contexte de la pandémie du covid-19, traduit l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient les deux Etats ainsi que la volonté commune des plus hautes autorités des deux pays de renforcer davantage ces relations.

3. Au cours de son séjour à Riyadh, Prof. Robert DUSSEY eu avec son homologue saoudien des discussions approfondies sur des questions d'intérêt commun, notamment, sur les perspectives de la coopération entre leurs deux pays, aussi bien au plan bilatéral que dans les cadres des organisations internationales.

4. Faisant l'état de cette coopération, ils se sont félicités de son dynamisme et des actions et projets concrets qui ont été réalisés. A cet égard, S.E. Prof Robert DUSSEY a, au nom du gouvernement togolais, salué les appuis multiformes apportés par le Royaume d'Arabie Saoudite au Togo, aussi bien au niveau bilatéral, à travers le Fonds Saoudien pour le développement (FSD), qu'à travers les organisations internationales, notamment, l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI) et la Banque Islamique de Développement (BID) dont les sièges sont à Djeddah. Il a particulièrement remercié le Royaume d'Arabie Saoudite pour les facilités dont le Togo bénéficie dans le cadre de la participation de ses citoyens de confession musulmane aux rites du Hadj ainsi que pour l'action des organisations de la société civile saoudienne au Togo à travers des ONGs, et, plus particulièrement, à travers la Fondation du Prince Salman.

5. En vue d'améliorer le cadre juridique de leur coopération, les deux parties se sont engagées à poursuivre les discussions pour la signature prochaine d'autres accords. Il s'agit de :

Mémorandum d'entente entre les chambres de commerce des deux pays ;

Accord de promotion et de protection réciproque des investissements et

Accord de coopération technique, économique et commerciale.

La signature de ces accords permettra d'adapter la coopération entre les deux Etats à l'évolution du contexte mondial ainsi qu'aux priorités et aux options stratégiques de chacun des deux pays sur le plan économique.

Robert Dussey et Khalid Al-Falih, Ministre de l'Energie, de l'Industrie et des Ressources Minières du Royaume d'Arabie Saoudite

6. A ce sujet, Son Excellence le ministre DUSSEY a fourni à la partie saoudienne des informations sur les projets prioritaires du gouvernement togolais ainsi que sur les possibilités de coopération et de partenariats entre les gouvernements et entre les secteurs privés togolais et saoudiens. Il s'agit de projets de coopération dans les domaines du commerce, de l'agriculture, de l'industrie et du tourisme qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement 2018-2022 et de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 du Togo.

7. Il a également annoncé le renforcement de la représentation diplomatique du Togo en Arabie Saoudite. Le Togo prévoit en effet d'ouvrir une ambassade à Riyadh. Il conservera cependant son Consulat général de Djedah qui sera transformé en bureau. Son Altesse le Prince Faisal Bin Farhan Bin Abdallah Al Saud a salué cette évolution positive, soulignant que l' heureuse initiative du Togo contribuera à resserer les liens d'amitié et de fraternité qui lient les deux pays.

8. Concernant l'industrie et les investissements, il a informé la partie saoudienne que la plateforme industrielle d' Adéticopé (PIA) nouvellement créée est déjà opérationnelle et a invité les hommes d'affaires saoudiens à y investir. A cet égard, les deux parties entendent apporter leur appui à leurs chambres de commerce respectives, en vue d'accélérer le processus de signature d'un accord de partenariat entre les deux chambres.

9. Le ministre Robert DUSSEY a également eu des séances de travail avec Leurs Excellences Dr. Majid Bin Abdullah Al Qasabi, Ministre du commerce et Monsieur Kalid Al-Falih, ministre de l'investissement. Au cours des discussions, les ministres togolais et saoudiens se sont accordés à reconnaître l'importance primordiale des investissements comme premier moteur de la croissance, du développement et de la prospérité. A cet effet, ils ont décidé de mettre plus d'accent sur la promotion des investissements dans le cadre de leur coopération bilatérale. Les secteurs de l'énergie, du transport maritime, du commerce, de l'agriculture, de l'immobilier et des infrastructures ont été identifiés comme domaines d'intervention prioritaire. A l'issue de ces rencontres, il a été décidé que les deux ministres saoudiens effectuent des visites au Togo, avec des délégations d'hommes d'affaires, en vue d'une évaluation sur place des opportunités qui leur ont été présentées. Dans cette perspective, le ministre DUSSEY a reçu en audience des délégations des principales entreprises intervenant dans les secteurs ciblés ainsi que du Fonds saoudien de l'investissement public.

10. Sur le plan régional, les deux ministres se sont félicités de la convergence de vue entre sa majesté le Roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud d'Arabie Saoudite et Son Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE Président de la République Togolaise, sur l'importance de la paix de la sécurité et de la stabilité pour le développement des nations. A ce sujet, il a félicité le Président de la République Togolaise, Son Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE, pour son implication personnelle et pour les efforts déployés par le Togo dans la résolution de la crise sécuritaire au Sahel.

11. Cependant, les deux ministres ont déploré la persistance du terrorisme, de l'extrémisme violent de la piraterie maritime et d'autres formes de criminalités sur le continent africain et surtout en Afrique de l'Ouest. Les deux parties se sont engagées à œuvrer de concert pour la mutualisation des efforts dans le cadre des instances internationales en vue de réaliser les objectifs de paix, de sécurité et de développement au plan mondial.

12. A cet égard, à l'issue d'une séance de travail qu'il a eue avec le Centre international de lutte contre l'idéologie extremiste (ETIDAL), le ministre DUSSEY a exprimé à la partie saoudienne le souhait du Togo de bénéficier de l'appui de cette institution, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Un mémorandum d'entente sera signé entre le gouvernement togolais et le Centre, en vue de formaliser ce partenariat.

13. Au terme de cette rencontre, Prof. Robert DUSSEY a exprimé sa profonde gratitude aux autorités saoudiennes et a invité son homologue saoudien effectue très prochainement une visite officielle au Togo.

Fait à Riyadh, le 06 octobre 2021.