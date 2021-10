Afrique: Soutenir les plans de relance gouvernementaux

Le président Emmanuel Macron a décidé d'organiser un sommet Afrique-France new-look.

Nouveau format, nouveaux acteurs, nouvelles thématiques, nouveaux enjeux : l'objectif de cet évènement est de porter un regard neuf sur la relation entre l'Afrique et la France pour offrir un nouveau cadre de réflexion et d'action aux nouvelles générations.

Le Sommet a lieu 8 octobre à Montpellier.

Myriam Dossou-d'Almeida, la ministre du Développement à la base, de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes, participera jeudi en marge du Sommet à une session dédiée à la place de l'économie sociale et solidaire (ESS) en Afrique (11h à 13h IDT).

La crise du Covid-19 a renforcé la nécessité de promouvoir une économie basée sur la coopération et la solidarité, pour un monde plus résiliant où la création de valeurs et d'emplois décents émane d'une nouvelle manière de produire biens, services et connaissances, en s'appuyant sur des modèles d'organisations responsables, centrés sur l'humain.

Les entreprises et les organisations de l'économie sociale et solidaire (ESS) sont particulièrement envisagées, au-delà de leur rôle primordial dans les services à la personne et les services sociaux, pour soutenir la relance économique et répondre aux enjeux du développement durable.

En Afrique, leur place grandissante depuis plusieurs années est désormais stratégique pour soutenir les plans de relance gouvernementaux.

L'ESS, c'est la promesse d'une économie inclusive, d'innovation sociale et de modèles alternatifs pour répondre aux besoins de la population, notamment la jeunesse et les plus vulnérables, et relever les défis multiples auxquels fait face le continent.