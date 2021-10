Afrique de l'Ouest: BRVM - Bernabé, Société Générale et Ecobank Côte d'Ivoire réalisent plus de 7% de hausse de cours

Les titres Bernabé Côte d'Ivoire, Société Générale Côte d'Ivoire et Ecobank Côte d'Ivoire ont été les plus performants, réalisant plus de 7% de hausse de cours au terme de la séance de cotation de ce jeudi 7 octobre 2021 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Ces titres occupent le peloton de tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours. Bernabé Côte d'Ivoire vient en tête avec 7,50% à 2 150 FCFA. Cette valeur est suivie respectivement par les titres Société Générale Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 11 290 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (plus 7,10% à 4 450 FCFA), BOA Mali (plus 5,98% à 1 950 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 5,12% à 3 180 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SICOR Côte d'Ivoire (moins 7,49% à 6 735 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 6,81% à 5 200 FCFA), Bicici Côte d'Ivoire (moins 5,52% à 5 900 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 5,38% à 615 FCFA) et Safca Côte d'Ivoire (moins 4,00% à 600 FCFA).

La capitalisation boursière du marché des actions s'est établie à 5602,795 milliards de FCFA contre 5600,106 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 2,689 milliards.

Celle du marché obligataire est restée stationnaire à 7068,806 milliards de FCFA. Quant à la valeur totale des transactions, elle s'est établie à 326,787 millions de FCFA contre 315,099 millions de FCFA la veille.

L'indice BRVM 10 a progressé de 0,78% à 144,91 points contre 143,79 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Composite a enregistré une légère hausse de 0,05% à 186,24 points contre 186,15 points la veille.