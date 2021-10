Afrique: Rencontre Europe-Afrique 2021 - Le Sénégal sera représenté par Fatoumata Bâ, Abdou Diop et Eveline Tall

Dakar — Le Sénégal sera représenté par Fatoumata Bâ, Abdou Diop et Eveline Tall, de grandes personnalités de l'économie, à la 14ème édition de la rencontre Europe-Afrique prévue du 25 au 27 novembre prochain à Annecy (France), a-t-on appris jeudi de l'Institut Aspen, initiateur de l'événement.

Fatoumata Bâ, PDG de Janngo Capital, Abdou Diop, managing partner de Mazars Audit & Conseil ou encore Evelyne Tall, présidente de CGF Bourse vont représenter le Sénégal à cette prochaine édition, précise le communiqué reçu à l'APS.

"La Rencontre Europe-Afrique réunit tous les deux ans des personnalités européennes et africaines de premier plan autour de problématiques qui ont trait au développement et à la relation entre l'Afrique et l'Europe", explique la même source.

La rencontre se tiendra du 25 au 27 novembre 2021 au Centre des Pensières de la Fondation Mérieux à Annecy sur le thème : "Agenda 2063 : à la recherche d'un business model africain".

La sénegalo-britanique, Nayé Anna Bathily, responsable des Affaires externes de la Région Afrique centrale et de l'Ouest à la Banque mondiale et la franco-sénégalaise Rama Yade, ancienne secrétaire d'Etat française chargée des Affaires étrangères et des Droits de l'Homme et actuelle directrice Afrique de l'Atlantic Council, vont aussi prendre part à cet événement, souligne le communiqué.

Le français Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l'attractivité fait également partie des invités.

Toutes ces personnalités feront partie de la cinquantaine de participants dont des "chefs d'entreprise, bailleurs de fonds institutionnels, économistes ou dirigeants européens et africains", qui animeront les six sessions thématiques choisies pour cette édition.

La Rencontre Europe-Afrique est organisée par l'Institut Aspen France depuis 1994 et présidée par Pascal Lamy, ancien Directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en partenariat avec la Banque mondiale.