Sénégal: Nouveauté cinéma - « Eiffel » donne à voir la Tour parisienne autrement

« Eiffel » est un nouveau long-métrage français qui doit sortir en salles le 13 octobre. Ce film qui a fait l'objet d'une projection de presse, hier, à Dakar, relate en apparence le processus de construction de la Tour Eiffel de Paris, et rend aussi honneur à la puissance de l'amour, à une classe, à une époque de fierté.

Il est vrai qu'on ne peut plus voir la Tour parisienne de la même manière quand on finit de voir « Eiffel ». Dès la première seconde du générique de fin, il est facile de s'exclamer : « C'est donc de tout cela qu'est faite la tour ! ». Le symbole de Paris, et l'une des plus magnifiques architectures du monde, est raconté avec une trame toute aussi épique que passionnante. Réalisé par le Français Martin Bourboulon, le long-métrage est un récit éclectique d'une heure et 48 minutes fait de romance et de drame.

Le public pourra voir « Eiffel » dès le 13 octobre prochain, date de sa sortie dans les salles de cinéma. Le film est une œuvre d'une fabrique très fouillée et recherchée, qui explore quelque peu la vie de Gustave Eiffel (ingénieur, concepteur et parrain de la tour). De plus, tout y est inspiré de faits réels. La production a mobilisé un peloton d'historiens et l'exploitation d'un important fond de documents pour approcher au plus près le réalisme. Toutefois, elle n'est ni un documentaire sur Eiffel ni un biopic sur Gustave. Au-delà des coulisses de la conception et de l'érection du « tas de ferrailles », la réalisation relate l'idylle entre Gustave Eiffel et Adrienne qui, en réalité, a inspiré l'ingénieur à réaliser le monument. Cette histoire d'amour interdit fait même le film. Le réalisateur suggère d'ailleurs que la forme de la tour, appelée d'abord « Tour de 300 mètres », est taillée du A de Adrienne.

Rôle de la classe ouvrière

La dualité entre classe ouvrière et celle bourgeoise a occupé un large espace sur la toile de fond. Elle apparaît déjà dans les deux personnages principaux, Gustave et Adrienne. La dissemblance a expliqué la lascive attirance entre le couple, autant qu'elle a été la raison de l'éloignement. Le pragmatisme et la perspicacité des travailleurs avec l'ambition d'un lendemain meilleur et plus juste ont voilé les théories et les allures flegmatiques des bourgeois qui se complaisaient dans leur faste et leur confort. Ce face-à-face transparu dans le film est aussi un clin d'œil du rôle primordial de la classe ouvrière dans l'établissement de la République, la transformation sociale et le présent de la France. D'autant plus que le sujet, la Tour Eiffel, et le contexte du film concernent le centenaire de la Révolution française.

« Eiffel » rend également hommage à l'expertise et à l'intelligence. Elles y sont mises sous d'imposants projecteurs face à la perfidie et les logorrhées infécondes des hommes politiques. L'érection de la tour acte leur victoire, 132 ans après. La production fait aussi rendre compte du sens du sacrifice et de l'abnégation pour réaliser les grands projets. Face au rejet de l'Eglise, des politiques, des populations, et même des artistes, Gustave Eiffel a montré qu'on peut être le seul clairvoyant devant tout un monde. Aujourd'hui, depuis fin mars 1889, date de son inauguration, la tour a enregistré plus de 300 millions de visiteurs venus de partout dans le monde et s'inscrit comme le totem de Paris. D'ailleurs, le « Magicien du fer » a avancé au début du projet l'argument du retour de la France sur la grande scène des nations et de l'inscription de Paris dans le rayonnement mondial.

Le film est aussi éblouissant par sa grande qualité d'image, dont les tons en sépia ont permis une plongée prodigieuse de 13 décennies en arrière. Les effets spéciaux classiques et numériques ont aussi donné du bon effet, notamment dans les images des premiers moments de l'édification du monument. La musique du film a joué aussi son rôle dans l'entrainement du spectateur, provoquant moult émotions. Surtout avec la pertinente manipulation du silence. Tout ceci a mobilisé d'énormes moyens qu'on peut imaginer avec la longueur saillante du générique de fin. La projection de presse de ce film a eu lieu, hier, au Complexe Sembene Ousmane de Dakar.