Togo: 18 des responsables des sociétés de trading déposés à la prison civile de Lomé, un seul libéré !

Ils étaient en garde-à-vue depuis le week-end des 24, 25 et 26 Septembre 2021. Eux ce sont les responsables des sociétés de Trading dont l'Etat togolais a demandé la fermeture depuis le début de cette année 2021.

Sur les 19 personnes interpellées, selon les informations de nos confrères de GlobalActu, seulement une a été libéré alors que 18 autres sont jetés en prison.

« Tous les responsables des sociétés de trading et les présumés complices ont été présentés ce jeudi au procureur de la République près le Tribunal de Lomé. Au total 18 personnes ont été déposées à la prison civile de Lomé par Essolisam Poyodi. Une personne est relâchée. Selon les informations, 18 personnes dont les responsables de société et leurs collaborateurs ont été placés sous mandat de dépôt. Le procureur a relâché une personne. De quelle société est-il ? On ne peut le dire pour l'heure », écrivait el confrère. Et de poursuivre, « on ne connaît pas pour l'instant les chefs d'accusation retenus contre ces 18. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils risquent d'être présentés devant les assises. Et à l'allure où vont les choses, les épargnes des nombreux souscripteurs est en danger. Selon des informations, les investissements faits par ceux qui se sont intéressés à la chose, se chiffrent à plusieurs milliards ».

Enfin, précise-t-on, « les 3 officiers arrêtés dans cette affaire de trading ne sont pas déposés en prison ».