Sénégal: Saint-Louis - Le Promise remet 100 congélateurs, 50 tricycles et 50 machines à coudre aux jeunes et femmes

Les responsables du Programme de développement de la micro finance islamique au Sénégal (Promise) ont remis jeudi à 100 femmes et à 100 jeunes du département de Saint-Louis, 100 congélateurs, 50 tricycles et 50 machines à coudre, d'une valeur marchande globale de 100 millions Cfa. Ce matériel permettra à ces bénéficiaires de dérouler leurs activités entrepreneuriales.

Saint-Louis-Les membres du Gie « Diappalé-Ndaw-Gni », mis en place l'année dernière à Saint-Louis, par le maire Mansour Faye et d'autres jeunes issus d'autres structures de micro finance du département de Saint-Louis, font partie de ces bénéficiaires.

Cette remise de don, organisée dans le cadre d'une tournée nationale que le Promise effectue actuellement pour sensibiliser les populations sur l'importance de la finance islamique, et vulgariser les produits de la « charia complainte », s'est déroulée sur la place Abdoulaye Wade.

C'était en présence du Premier Magistrat de la ville tricentenaire, Mansour Faye, par ailleurs, ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, du préfet du département de Saint louis, Modou Ndiaye, de l'adjointe au maire, Mme Aïda Mbaye Dieng, de l'honorable députée, Mme Aminta Gueye, du haut conseiller des collectivités territoriales, Mme Aminta Fall, des élus locaux et des représentantes des différentes structures financières concernées.

Mme Fatou Diané, Coordonnatrice générale du Promise a rappelé que c'est sur la base du financement islamique que la structure qu'elle dirige accompagne les bénéficiaires, avec un financement modèle et innovant qui permet d'appuyer les femmes et les jeunes, « ces genres de financements entrent dans le cadre de lutter contre la pauvreté au Sénégal, nous accompagnons tout porteur de projet évoluant dans tous les secteurs d'activités éligibles respectant les normes de la charia complainte, notamment dans les secteurs de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage, du transport, etc ».

L'honorable député, Mme Aminta Gueye, a rendu un vibrant hommage aux responsables du Promise, rappelant que le département de Saint-Louis a besoin de jeunes et femmes entrepreneurs pour le développement du Sénégal, « ces lots de matériel acquis avec zéro taux d'intérêt, vont permettre aux bénéficiaires de mener dans de bonnes conditions leurs activités génératrices de revenus et il est même prévu l'ouverture à Saint louis d'une antenne régionale du Promise, et une deuxième phase de financement ».