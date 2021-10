Cote d'Ivoire: Man/Amélioration de la productivité du riz - Le CNRA forme les techniciens pour la production de semences de qualité

Un atelier se tient à Man, du mardi 4 au jeudi 6 octobre 2021, à l'initiative de la direction régionale du Centre national de recherche agronomique (Cnra), dans le cadre du projet mis en œuvre grâce à la coopération Corée-Afrique pour l'agriculture et l'alimentation (Kafaci) et le département de l'administration rurale de la République de Corée, qui permet aux pays africains, notamment à la Côte d'Ivoire, de mettre en place un système de multiplication et de diffusion de semences de qualité.

Le projet qui durera trois ans, a démarré en 2020 où une rencontre avait été organisée avec l'Agence du développement du riz en Côte d'Ivoire (Aderiz) pour identifier les failles du système semencier au niveau national et tenter d'y apporter des solutions. Les travaux ont débuté en présence du Secrétaire général 1 de préfecture de Man, André Kouakou Ba Yao, représentant le préfet de la région du Tonkpi, qui a traduit son espoir que les travaux des chercheurs puissent permettre de révolutionner la culture du riz en commençant par les semences.

Le directeur régional du Cnra de Man, Dr Bouet Alphonse, a souligné l'intérêt d'avoir des semences de qualité. Ce qui justifie la tenue de l'atelier sur ce matériel très important qui représente environ 30% de la productivité du riz. Il a indiqué qu'il s'agissait de partager avec les acteurs de la filière riz les résultats de la recherche, à travers l'atelier qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Kafaci mis sur pied pour renforcer le secteur semencier en Afrique.

« Au niveau de la production du riz, la semence constitue une matière première très importante. Lorsqu'elle est de bonne qualité, elle assure déjà 30% de la production », a affirmé le directeur régional du Cnra. Il précise que le système semencier ivoirien est bien fonctionnel mais depuis quelques années, l'on note que même les variétés de riz qui sont prisées sur les marchés tels que CY2, C26, Bouaké AM ou 8 à 9 sont de plus en plus dépréciées.

« A l'analyse, on s'aperçoit que ces variétés n'ont plus leur goût parce qu'au fur et à mesure que les champs se font, il y a des mélanges. Donc la qualité de la semence certifiée qui est livrée aux producteurs de paddy est devenue mauvaise. D'où la nécessité, dans le cadre de la contribution du Cnra à l'amélioration de la productivité de la filière rizicole en Côte d'Ivoire, de renforcer les capacités des acteurs chargés de produire les semences », a interpellé Dr Bouet Alphonse.

La formation réunit une première vague de 20 techniciens issus de plusieurs structures de différentes régions, ayant en charge la production de semences de base et de semences certifiées. Elle se poursuivra en 2022 avec une quarantaine de participants avec pour objectif de relever leur niveau de technicité et influencer significativement la production rizicole. Ils seront formés sur 13 modules qui prendront en compte tous les aspects techniques de la mise en place jusqu'à la récolte et les activités post-récoltes.

Pour Dr Bahan Franck, chef du Programme riz au Cnra, l'atelier est une opportunité pour diffuser les bonnes pratiques, atteindre la cible et former les utilisateurs à l'application des nouvelles variétés de riz performantes mises au point par le centre.

Dr Noumouha Ghislain, sélectionneur généticien et point focal du projet Kafaci, se réjouit que tous les techniciens en charge de la production de semences au niveau national puissent ainsi bénéficier d'un renforcement de capacités. Ce qui est essentiel pour arriver à mettre à la disposition des producteurs des semences de qualité.