Sénégal: Rentrée scolaire - 8700 nouveaux enseignants recrutés (Mamadou Talla)

Saly-Portudal (Mbour) — Le ministre de l'Education nationale, Mamadou Talla, a annoncé jeudi, le recrutement de 8700 nouveaux enseignants pour pallier le déficit en personnel lors de la rentrée scolaire prévue le 14 octobre prochain.

"Le recrutement de 5000 enseignants, en plus du recrutement annuel de 3700 sortants de nos écoles de formation, nous permettra de pallier le déficit en personnel", a-t-il assuré.

Il présidait, à Saly-Portudal (Mbour, ouest), un séminaire de préparation de la rentrée des classes 2021-2022.

Le thème de cette rencontre de trois jours (7, 8 et 9 octobre) porte sur : "La restauration de l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté à l'école : quelles stratégies ?".

Le ministre a également évoqué l'érection de la Maison d'éducation Mariama Bâ en lycée d'excellence, en plus de la construction déjà entamée de deux lycées d'excellence pour l'intégration, l'équité et la qualité (LINEQ) à Sédhiou et Kaffrine.

"Nous avons démarré le lot 3, pour un montant de 33 milliards de francs CFA, afin de résorber le déficit de 1528 salles de classe, dans le moyen, compléter les ouvrages annexes, à savoir 1129 blocs administratifs et 602 blocs d'hygiène dans tous les ordres d'enseignement et de clôturer avec 58 000 mètres de linéaires", a expliqué M. Talla.

Le déploiement du projet du ministère de l'Education nationale pour le développement du télé-enseignement permet de proposer une nouvelle offre éducative adaptée à cette nouvelle génération.

Parmi les avancées notées par le ministre, figurent l'installation des classes préparatoires aux grandes écoles dès la prochaine rentrée scolaire, la célébration, à la date, de la journée mondiale de l'enseignant, la reprise du monitoring pour une meilleure prise en charge et un suivi des accords avec les syndicats du G7.

En plus de ces acquis, Mamadou Talla a insisté sur la nécessité d'être "prêts à mener d'autres combats et poser des jalons afin que le système éducatif devienne chaque jour davantage plus efficace".

Il a, par ailleurs, annoncé que l'établissement des cartes professionnelles d'enseignant est maintenant effectif et que ceux qui participent au présent séminaire pourront être enrôlés et les cartes délivrées dès ce vendredi.