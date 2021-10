Cote d'Ivoire: Musique chrétienne - Les yeux du pasteur Picard sur Jésus

Après plus de 14 ans de vie dédiée à la gloire de Dieu, le pasteur Séverin Picard a décidé de passer à une autre étape de sa mission d'évangélisation. Pour ce faire, il a arboré son manteau de chantre afin d'exhorter au maximum les populations à la louange et à l'adoration de Dieu.

Chrétien évangélique de l'église la Source d'eau vive de Courtois sur Yonne à Paron en France, l'homme de Dieu a sorti un album de 7 titres intitulé "Mes yeux sur Jésus". « Depuis mon appel en 2007, j'ai décidé de me consacrer corps et âme à l'œuvre de Dieu. Partout où le besoin se fera sentir, je serai prêt à braver tous les obstacles en vue de porter la bonne nouvelle. Cet album est donc la continuité de ma mission », a confié pasteur Picard qui a rendu visite le 6 octobre à la rédaction de Fraternité Matin.

Le chantre décrit son album comme une œuvre d'inspiration divine. « Le déclic est parti le 19 février 2020. Au matin de ce jour, je me suis réveillé le visage mouillé de larmes. Pendant que je cherchais à comprendre ce qui m'arrivait, l'esprit me met à cœur cette parole, comme une chanson "Seigneur Jésus, mes yeux sont tournés vers toi". Je me suis directement dirigé vers mon piano et le Seigneur m'a dicté les notes musicales. Le lendemain, chemin faisant en vue de rencontrer mon arrangeur à Paris, ma deuxième inspiration est venue dans le train avec la chanson "Il essuiera tes larmes", un cantique qui invite à prier autant de fois que possible car au bout, Dieu exauce nos prières. Et cette inspiration du Seigneur m'a guidé pour toutes les chansons de l'album », explique pasteur Picard.

Sa musique douce et variée est adaptée à l'écoute de la profondeur de ses textes. Outre "Mes yeux sur Jésus" et "Il essuiera tes larmes", les cinq autres titres de l'album puisent également leur source dans la parole de Dieu inspirée des psaumes et cantiques de la Sainte Bible.

"Qu'as-tu donné à Jésus ?", " Es-tu prêt ?", "Jésus mon avocat", "Jésus est Dieu", "Mes ténèbres en moi" sont une invitation à la louange, aux questionnements existentiels et à la manifestation de la foi.

Tout cela devrait exhorter le peuple de Dieu à l'aimer, l'adorer et le servir. « A travers cet album, je veux amener les gens à chercher véritablement Dieu, à eux-mêmes chercher la voie du salut. Ils ne doivent pas laisser leur vie spirituelle dans les mains d'un homme, de surcroît, un homme de Dieu. Seul Jésus est la solution. Je voudrais inviter les uns et les autres à ne pas être des chrétiens mais plutôt des disciples de Jésus », a lancé le natif d'Agboville qui, avec cet album, espère apporter un plus à sa mission d'évangélisation