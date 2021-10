Afrique du Sud: Mobilisation en demi-teinte à l'appel de la Cosatu

La principale centrale syndicale du pays, la Cosatu, qui appelait à la grève générale jeudi, n'a pas su mobiliser ses adhérents en grand nombre. Un signe peut-être de la perte de pouvoir de la fédération syndicale alors que la situation pour les travailleurs sud-africains est pourtant difficile.

À Johannesburg, la mobilisation a rassemblé quelques centaines de personnes. Même chose au Cap et dans d'autres villes du pays. Une faible participation pour cause de pandémie selon la Cosatu (Congress of South African Trade Unions), mais ils étaient pourtant des milliers de travailleurs du secteur de la métallurgie à être descendus dans la rue mardi 5 octobre, à l'appel d'un autre syndicat, Numsa (National Union of Metalworkers of South Africa).

Du côté des administrations et des entreprises, la centrale syndicale indique avoir eu des retours positifs du mouvement de grève, mais sans pouvoir donner de chiffres. Dans les faits, peu de secteurs ont été perturbés et le pays a pu continuer à fonctionner normalement. Selon un sondage effectué par une organisation patronale, plus de 83% des travailleurs se sont rendus à leur poste.

En perte d'influence

Le mouvement a finalement surtout été porté par les cadres des différents syndicats affiliés, et son annonce au dernier moment pourrait expliquer la difficulté à mobiliser les quelque 1,8 million d'adhérents.

La Cosatu, qui semble ne plus avoir autant d'influence que par le passé, est aussi régulièrement critiquée pour ses contradictions. À la fois membre de l'alliance au pouvoir, aux côtés de l'ANC, elle s'oppose régulièrement au gouvernement. Et elle n'aura pas cette fois-ci réussi à bander suffisamment ses muscles à un mois des élections locales.