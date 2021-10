Afrique: La stratégie d'Emmanuel Macron pour mettre fin à la francafrique

Selon Wilfrid Lauriano do Rego, coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique, le sommet de Montpellier est destiné à ouvrir une nouvelle ère dans la relation entre l'Afrique et la France.

Le sommet Afrique-France nouvelle formule aura lieu le 8.10, à Montpellier, dans le sud de la France. Cette année, les chefs d'Etat et de gouvernement africains n'ont pas été invités à cette rencontre. Le président français va discuter avec des membres des sociétés civiles françaises et africaines. L'intellectuel camerounais Achille Mbembe a été sollicité par Emmanuel Macron pour préparer l'échange qu'il entend avoir avec la société civile lors de ce sommet Afrique-France.

C'est ainsi que plusieurs rencontres ont eu lieu avec les diasporas, pour échanger sur les priorités qu'elles souhaitent mettre en avant, dans la refondation de la relation entre la France et l'Afrique.

Acteurs du changement

Selon ses organisateurs, le sommet de Montpellier sera tourné vers les acteurs du changement (entrepreneurs, intellectuels, chercheurs, artistes, sportifs, créateurs, influenceurs... ), afin de questionner et redéfinir les fondamentaux de la relation entre la France et le continent africain en écoutant la jeunesse, en répondant à ses interrogations et en créant un nouvel espace de dialogue orienté vers l'avenir.

Wilfrid Lauriano do Rego, coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique, créé en 2017 par Emmanuel Macron, estime que ce sommet de Montpellier est destiné à ouvrir une nouvelle ère. Même s'il intervient surtout dans une période où la France semble de plus en plus critiquée en Afrique.