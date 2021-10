Cote d'Ivoire: Campagne 2021-2022 du Coton - Le prix du kilo demeure à 300 F

Le prix du kilogramme de coton graine, au titre de la campagne 2021-2022, est fixé à 300 F pour le premier choix et 275 F pour le deuxième choix.

L'annonce a été faite hier par le Premier ministre Patrick Achi, à l'occasion de la cérémonie de lancement des festivités marquant le 20e anniversaire de l'Organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton (Intercoton), qui s'est tenue à l'auditorium de la Caistab, au Plateau.

C'était en présence du ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du développement rural, Kobena Kouassi Adjoumani, du ministre du Commerce et de l'industrie, Souleymane Diarrassouba, du directeur général du conseil du coton-anacarde, Adama Coulibaly. Mais aussi de plusieurs acteurs de la filière.

Le prix du coton reste ainsi inchangé par rapport à la campagne 2020-2021.

Selon le Premier ministre, sur la base de la prévision de production, qui est de 582 485 tonnes, ce prix induit un soutien du gouvernement à hauteur de 32,9 Fcfa le kilo. Ce qui correspond à 19, 164 milliards de Fcfa de subvention, au titre de la campagne 2021-2022.

A cela s'ajoute le reliquat de la campagne dernière dû à un dépassement de prévisions de production qui s'élève à 2, 667 milliards de Fcfa. Soit un total de subvention de 21, 841 milliards de Fcfa au titre de la campagne 2021-2022.

Le Premier ministre a aussi donné les prix des intrants du coton graine, au titre de la campagne 2021-2022. A savoir, 277 F Cfa le kilo, soit 13 850 FCfa le sac de 50 kilo, pour le NPK ; 295 FCfa le kilo, soit 14 750 FCfa, le sac de 50 Kilo, pour l'Urée et 33 000 FCfa par ha, pour les insecticides (pour le cycle cultural).

Pour Patrick Achi, la campagne 2021-2022 s'annonce historique, avec 580 000 tonnes anticipées. Ce sera la production la plus forte de l'histoire du pays. Elle sera réalisée sur une superficie de 460 000 ha, par près de 132 000 producteurs.

« La Côte d'Ivoire est ainsi devenue un pôle majeur de coton en Afrique. Le deuxième pays producteur du continent, juste derrière le Bénin. On n'en est qu'au début. Puisque l'objectif qui nous est assigné après tous ces efforts de l'Etat, est de passer au premier rang continental », a-t-il insisté. Avant de réaffirmer la détermination du gouvernement à faire progresser l'interaction de la filière.

Avant le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture et du développement rural, Kobena Kouassi Adjoumani, a souligné que le Coton est le quatrième produit agricole d'exportation après le cacao, l'hévéa et la noix de cajou. Il représente 7% des recettes d'exportation de notre pays, soit 100 milliards de Francs CFA, et contribue à hauteur de 1,7% au PIB.

Il a, en outre, invité les dirigeants de l'Intercoton et tous les acteurs qui évoluent dans ce secteur à toujours mériter la confiance du gouvernement ivoirien et des partenaires techniques et financiers, en continuant de travailler davantage pour le développement de la filière coton, pour le bien-être de nos producteurs, conformément à la vision du Président Alassane Ouattara.

Pour sa part, le directeur général du conseil du coton et de l'anacarde, Adama Coulibaly, a indiqué que grâce au soutien de l'Etat et des partenaires techniques, la production de Coton est passée de 174 000 tonnes en 2011 à 559 000 tonnes, en 2021. Soit plus du triple. Ainsi, le coton représente aujourd'hui, selon lui, environ 7% des exportations du pays.