Cote d'Ivoire: Promotion du Civisme et de la Citoyenneté - Une vingtaine de directeurs régionaux et départementaux renforcent leurs capacités

Dans le cadre des enjeux importants pour le passage à échelle du service civique, le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, à travers sa direction du civisme et de la citoyenneté, a initié une formation à l'attention des couches sociales.

En effet, le jeudi 7 octobre 2021, s'est tenu à Yamoussoukro, un atelier de formation à l'attention des directeurs régionaux (DR) et des directeurs départementaux (DD), du ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique.

Il s'est agi à cette rencontre, de renforcer les connaissances et les capacités d'intervention des directeurs régionaux et départementaux en matière de civisme et de citoyenneté.

En clair, ces 22 directeurs régionaux et départementaux qui ont pris part à cette session de formation seront outillés aux notions de civisme et de citoyenneté, ils seront des relais des directions et programme du service civique pour une large information sur les projets.

Georgette Boua épouse Kouassi, directrice du Civisme et de la citoyenneté a instruit l'auditoire sur les notions de civisme, de citoyenneté, du service civique, du bénévolat et du volontariat. Elle les a encouragés à faire preuve au quotidien des valeurs de solidarité, d'honnêteté, probité, d'excellence et de fraternité. Elle reste convaincue que ce sont ces valeurs si elles sont appropriées par la population ivoirienne aideront à la réalisation de l'ambitieux programme de société du Président de la République, Alassane Ouattara dénommé "Côte d'Ivoire solidaire".

Anderson Assui, conseiller spécial, du ministre Mamadou Touré, a indiqué que l'éducation civique des populations et des jeunes commande que chacun s'exerce davantage à l'appropriation des notions de civisme et de citoyenneté. Il n'a pas manqué d'exhorter les directeurs régionaux et départementaux à tout mettre en œuvre pour implémenter la formation reçue.

Notons que cette formation est l'occasion pour présenter le dispositif de service civique et de partager les opportunités offertes aux populations jeunes sur le territoire national.