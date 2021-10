Sahara Occidental: Polisario - Le processus de paix ne sera possible que si le Maroc met fin à l'occupation du Sahara occidental

Bir Lehlou — Le Front Polisario a indiqué mercredi avoir "pris acte de la nomination par le SG de l'ONU de M.Staffan de Mistura en tant que nouvel envoyé personnel pour le Sahara Occidental", soulignant qu'aucun processus de paix crédible et viable, ne sera possible que si le Maroc mette fin à l'occupation des territoires sahraouis.

"Le Front Polisario, qui a démontré par des actions concrètes son véritable engagement en faveur d'une solution pacifique et durable pour la décolonisation du Sahara occidental, souligne qu'aucun processus de paix véritable, crédible et viable, qui servirait la cause de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région, ne sera possible tant que l'Etat occupant du Maroc persiste, en toute impunité, dans ses actions illégales et ses tentatives d'imposer par la force un fait accompli colonial au Sahara occidental occupé", a réagi mercredi le Polisario à la nomination du nouvel émissaire Staffan de Mistura.

Et rappelle que la nomination de De Mistura " intervient à un moment où le processus de paix de l'ONU au Sahara occidental a connu, du 6 septembre 1991 au 13 novembre 2020, des développements extrêmement dangereux car le Maroc a sapé le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum au Sahara occidental (Minurso) tel qu'établi dans la résolution 690 (1991) du Conseil de sécurité et les résolutions pertinentes, torpillé le cessez-le-feu et a de nouveau déclaré la guerre au peuple sahraoui", relève le Front Polisario dans un communiqué relayé mercredi soir.

Il réaffirme que "la seule voie" à suivre pour parvenir à une solution pacifique, juste et durable garantissant la décolonisation du Sahara occidental est de permettre au peuple sahraoui d'exercer librement et démocratiquement son droit inaliénable et non négociable à l'autodétermination et à l'indépendance conformément à la légalité internationale et aux résolutions pertinentes des Nations Unies et de l'Union africaine.

Le Front Polisario déclare "attendre avec intérêt" de discuter avec le nouvel Envoyé personnel du SG de l'ONU sur la manière dont il prévoit d'accomplir sa mission en vue de permettre au peuple du Sahara occidental d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance.