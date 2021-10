Algérie: Le pays célèbre la Journée mondiale de la poste

Alger — L'Algérie a célébré jeudi la journée mondiale de la Poste lors d'une cérémonie tenue à Alger et rehaussée par la présence de membres du gouvernement.

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, le ministre de la numérisation et des statistiques, Hocine Cherhabil, et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'Economie, de la Connaissance et des Start-up, Yacine Oualid ont pris part à cette journée, inscrite cette année sous le thème "Innover pour la reprise", et qui s'est déroulée au siège d'Algérie Poste.

L'Algérie emboite le pas aux pays membres de l'Union postale universelle (UPU) et célèbre cette journée par le lancement de nouveaux services notamment en ligne, qui tendent à améliorer davantage le quotidien du citoyen et à lui offrir plus de confort et une meilleure qualité de service.

A cette occasion, la directrice générale d'Algérie Poste, Baya Hanoufi, a annoncé le lancement d'un service en coopération avec l'ANEP portant sur la vente en ligne de livres, via la carte électronique Edahabia.

Mme Hanoufi a également annoncé le lancement via le web d'un service portant sur la vente de timbres postaux, en utilisant la carte Edahabia et le lancement de Live d'informations sur les différents services d'Algérie Poste animés par des spécialistes du secteur abordant des thèmes en lien avec les préoccupations des usagers qui peuvent interagir sur le Net.

Une vidéo présentant les différents services innovants proposés par Algérie Poste a été projetée lors de cet évènement, qui a vu l'oblitération d'un timbre postal en hommage à la Journée mondiale des enseignants.

Le Directeur général de l'UPU a indiqué, dans une allocution lue en son nom par le chef de cabinet du ministre de la Poste et des Télécommunications, Mohamed Talailef, que le secteur a dû faire preuve de créativité et développer des idées et méthodes nouvelles pour servir les clients dans le contexte de la crise sanitaire due à la Covid-19.

Il a affirmé que lorsque la Covid-19 a frappé tous les pays du monde, et notamment l'infrastructure logistique en place, "la poste a tout de même trouvé le moyen de maintenir la prestation de services au profit des communautés que nous honorons lors de la Journée mondiale de la poste".

La Journée mondiale de la poste est célébrée chaque année le 9 octobre.

Cet événement a été institué lors du Congrès postal universel de Tokyo en 1969 pour marquer la date anniversaire de la fondation de l'Union postale universelle (UPU) en 1874.

L'objectif de la Journée mondiale de la poste est de sensibiliser les particuliers et les entreprises au rôle de la poste dans leur vie quotidienne et à sa contribution au développement socio-économique mondial.

Les Pays-membres de l'UPU sont donc invités à organiser leurs propres activités nationales pour fêter cet événement, à lancer ou à promouvoir de nouveaux produits et services postaux, à organiser une journée "portes ouvertes" dans des bureaux de poste, des centres de traitement du courrier et des musées postaux, entre autres choses.