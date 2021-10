Algérie: Bechar - L'initiative "Je protège mon pays", une émanation de la société civile

Bechar — Le coordinateur de l'initiative nationale, "Je protège mon pays", Abdelkrim Khedri, a affirmé jeudi à Bechar que cette initiative est "une émanation de la société civile qui vise la défense du pays et du peuple et vient en réponse à la conjoncture actuelle que traverse l'Algérie".

"Cette initiative de dimension nationale, en plus qu'elle vise l'intérêt national et contribue à la promotion de la société, a pour but de sensibiliser les citoyens sur les tentatives qui ciblent la sécurité et la stabilité de l'Algérie, dans l'objectif de faire front uni, protéger l'unité et la cohésion nationale et faire face aux ennemis du pays", a-t-il expliqué lors de la rencontre régionale sur cette initiative nationale, organisée à l'université "Mohamed Tahri".

Cette rencontre régionale d'une journée, dont le coup d'envoi a été donné par le wali de Bechar, Mohamed Said Benkamou, a vu la participation de représentants de plusieurs unions professionnelles, syndicats et associations locales.

Le wali de Bechar a saisi l'opportunité pour valoriser les efforts des membres de cette initiative nationale pour dynamiser le rôle de la société civile dans la défense des intérêts du pays et du peuple et sa contribution au développement économique et social du pays.

Il a appelé, à ce titre, à l'organisation prochaine d'une conférence de wilaya sur le développement économique et social de la région avec la contribution de l'université "Tahri Mohamed" et de la société civile, dans le but de trouver des solutions adéquates aux différents problèmes de développement local de la wilaya, dans le cadre de la démocratie participative.

L'initiative comprend aussi une contribution de la société civile au reboisement et reverdissement des forêts des différentes régions du pays qui ont été touchées cet été par de gigantesques incendies, a fait savoir le coordinateur locale de l'initiative nationale "Je protège mon pays", Messaoud Hamlili.