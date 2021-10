Afrique: CDM 2022 - La RDC domine Madagascar, le Bénin bat la Tanzanie à domicile

Akolo et Mbokani sur penalty ont été décisifs lors de la victoire des Léopards sur les Barea de Madagascar, en troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 alors que la Tanzanie s'est fait surprendre à domicile par le Bénin dans l'autre match.

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) se sont imposés, le 7 octobre au stade des Martyrs de Kinshasa, face aux Barea de Madagascar, par deux buts à zéro. C'était en match de la troisième journée du groupe J des éliminatoires de la Coupe du monde (CDM) Qatar 2022. Le premier but des Congolais a été inscrit par Chadrac Akolo à la 35e mn de jeu, concluant d'une frappe un relais avec Dieumerci Mbokani dans la surface de réparation malgache. Mbokani a signé le second but à la 78e mn, sur penalty, à la suite d'une faute d'un défenseur malgache sur le milieu relayeur Edo Kayembe dans sa surface de réparation.

Pour cette rencontre officiée par l'arbitre angolais Dungula Antonio, le sélectionneur argentin des Léopards, Hector Cuper, a continué à faire confiance au gardien de but Joël Kiassumbua. En défense, on a retrouvé Nsakala à gauche, Mukoko Amale à droite, ainsi que Chancel Mbemba et Christian Luyindama dans l'axe. Le milieu de terrain s'est composé d'Edo Kayembe, Samuel Bastien, Samuel Moutoussamy et Chadrac Akolo. La paire de l'attaque congolaise a donc été constituée de Dieumerci Mbokani et Cédric Bakambu. Les Léopards ont donc été disposés en 4-4-2.

Hector Cuper a procédé à des changements à partir de l'heure de jeu, avec les entrées de Glody Ngonda Muzinga (à la place de Fabrice Nsakala), de Joël Ngandu Kayemba (à la place du premier buteur Chadrac Akolo). Ben Malango (à la place de Cédric Bakambu), Fabrice Ngoma (à la place d'Edo Kayembe) et Jackson Muleka à la place du deuxième buteur Dieumerci Mbokani) ont également foulé la nouvelle pelouse synthétique du stade des Martyrs dont la Fifa a finalement homologué pour l'organisation de ce match de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Du côté du coach Eric Rabesandratana des Barea du Madagascar, le onze de départ s'est formé du gardien de but Melvin Adrien, et dans le champ Gervais Randrianarisoa, Ibrahim Amada, Hakim Djamel Abdallah, Ravan Raveloson, Loïc Lapoussin, Paulin Voavy, P Razakanantenaina, Marco Ilaimaharitra, Romain Metanire et Njiva Rakotoharimalala.

Bénin premier du groupe

Les deux équipes se retrouveront le 10 octobre à Antananarivo, pour la quatrième journée. Dans l'autre match de ce groupe, les Ecureuils du Bénin ont surpris ce même 7 octobre au Benjamin-Mkapa Stadium de Dar Es Salam, les Taifa Stars de la Tanzanie, par un but à zéro. Le buteur béninois du Stade Brestois (L1 France), Steve Mounié, a inscrit l'unique but de la partie à la 71e mn. En attendant la deuxième confrontation entre les deux équipes à Cotonou le 10 octobre, le Bénin est premier au classement du groupe J des éliminatoires avec 7 points, devant la RDC qui totalise 5 points. La Tanzanie est troisième avec 4 points et le Madagascar, dernier avec 0 point.