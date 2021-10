Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « Leçons sur l'histoire de l'épistémologie » de Giscard Kevin Dessinga

Publié aux éditions Connaissances et Savoirs, l'opuscule est consacré à l'étude de la science, sa genèse, son déploiement historique et ses finalités.

Comprendre les grands courants qui ont réfléchi à travers l'histoire, sur la nature et l'impact de la science ou des sciences, est une question essentielle. Car l'homme continue de nourrir sa curiosité en étant à la fois acteur et victime des progrès scientifiques et techniques qu'il engendre. Ce débat, selon l'auteur, implique des décisions et des comportements non seulement dans l'ordre des idées, mais plus pratiques et liés au vécu social.

La science, dans ses origines, est fruit de la pensée mythique et philosophique. C'est le résultat des sauts qualitatifs des hommes sur leurs limites face aux urgences environnementales. L'influence des sciences dans la vie de l'homme et dans la nature suscite de plus en plus un questionnement de sens, de méthode et de but.

Giscard Kevin Dessinga fait un tour d'horizon sur certains penseurs comme Aristote, Auguste Comte, Emmanuel Kant, Baruch Spinoza et Karl Popper, auprès de qui, il glane quelques lumières de compréhension de l'épistémologie à travers l'histoire de la philosophie. L'épistémologie, en effet, « interroge la nature et la valeur des principes, des méthodes et des résultats des sciences». Elle en analyse le contenu et en évalue la portée cognitive et sociale.

De la science de la nature à la philosophie des sciences, comme le suggère le sous-titre du livre, l'essayiste construit un discours didactique qui ressorte avec aisance et clarté les trois directions essentielles de l'épistémologie : le néopositivisme, l'interprétation métaphysique et le rationalisme scientifique.

Originaire du Congo-Brazzaville, Giscard Kevin Dessinga est prêtre franciscain, docteur en philosophie et écrivain. Il a publié une vingtaine d'ouvrages dans les domaines de la fiction littéraire, de la philosophie et sur les questions majeures des sociétés africaines actuelles.