Congo-Kinshasa: Campagne de vaccination contre la Covid-19/Nord-Kivu - Le Gouverneur Constant Ndima reçoit son vaccin Covid-19 Fizer

Au cours d'une cérémonie officielle, le Gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, Lieutenant-Général Constant Ndima a reçu son vaccin Fizer à l'Hôpital Provincial de Goma, ce mercredi 06 septembre 2021. Cela en présence de plusieurs personnalités et partenaires œuvrant dans le domaine de la santé. Pour le Chef de l'Exécutif Provincial, il y a 2 ans que le coronavirus est apparu dans le monde et la RDC n'a pas été épargnée de cette catastrophe sanitaire, la province du Nord-Kivu et la ville de Goma non plus.

"Après un temps, le chef-lieu de la province du Nord-Kivu a été l'épicentre après la ville de Kinshasa. D'où l'importance de respecter les mesures barrières pour voir comment avoir une victoire contre cette maladie. Comme vous le savez, la province du Nord-Kivu compte plus où moins 11 à 12 millions d'habitants et depuis tout ce temps nous sommes ravagés par cette maladie.

Le Gouvernement de la République, pour la protection de sa population, a tout fait pour mettre à la disposition de sa population un vaccin dont ce jour nous avons deux types au Nord Kivu dont Astrazenica et Fizer où je me suis fait vacciner devant la presse et d'autres personnes afin de prêcher l'exemple à toute ma population", a-t-il déclaré.

A cette occasion, le Gouverneur militaire Ndima a lancé un vibrant appel à toute la population du Nord-Kivu de se faire vacciner en masse, "car la meilleure façon de se protéger ainsi que son entourage est de recevoir son vaccin". Pour lui, la prise du vaccin est volontaire et traduit la volonté de se protéger et de protéger les siens, son entourage et la communauté entière.

Pour sa part, Janvier Kubuya, Chef de Division de la Santé au Nord-Kivu, s'est exprimé lors de cette cérémonie : "En avril dernier, nous avons commencé avec le vaccin Astrazenica et maintenant c'est le tour de Fizer dont le Gouverneur Ndima vient de recevoir sa première dose. Comme l'autorité provinciale vient de prêcher par l'exemple, nous allons étendre la vaccination très rapidement dans les autres zones de santé, dans toutes les villes et territoires. Et il nous faut une semaine pour faire sortir les matériels importants de la ville de Goma vers les autres coins de notre province et les activités vaccinales vont s'en suivre de la meilleure manière partout".