Congo-Brazzaville: Initiative - Un fonctionnaire démissionne de son poste pour devenir sculpteur

Le président de l'Association des artistes du marché Plateaux de Pointe-Noire (AAM), Cox Anaclet Kaloumba, a reconnu récemment avoir abandonné son poste de fonctionnaire d'Etat depuis trente ans pour se lancer dans la sculpture et qui consitue depuis son gagne-pain. Interview.

Les Dépêches du Bassin du Congo (LDBC): Peut-on vous connaître ?

Cox Anaclet Kaloumba (C.A.K): Je m'appele Cox Anaclet Kamoumba, né le 2 mars 1949. Je suis sculpteur depuis plus de trente ans et suis le président de l'Association des artistes du marché Plateaux de Pointe-Noire depuis près de vingt ans.

LDBC: Dans votre vie d'artiste, quels sont vos plus beaux souvenirs?

C.A.K: L'achat de ma parcelle, grâce aux fonds gagnés dans la scupture, a été l'un des plus beaux jours de ma vie. En ma qualité de président des artistes, pendant les grandes manifestations, je suis souvent très honoré en prenant place à la tribune d'honneur. Ces moments sont mémorables car ils me permettent d'élargir mon carnet d'adresses. Et quelque fois, j'ai le privilège de recevoir des commandes des officiels.

LDBC: Et vos plus grands regrets?

C.A.K: Le moment le plus sombre de ma vie d'artiste est l'avènement du covid-19. C'est un vrai cauchemar, non seulement pour moi, mais aussi pour l'ensemble de mes collègues et collaborateurs. A cause de la crise sanitaire, nous ne faisons plus de bonnes recettes. Plusieurs expatriés, en particulier les occidentaux, ont quitté le Congo. Cela constitue un gros problème pour nous parce que ces expatriés étaient nos meilleurs clients.

LDBC: Quelles dispositions avez-vous prises pour contrer cette crise et garder la tête hors de l'eau?

C.A.K: Pour changer d'activité, il faudrait se constituer un capital ou avoir des économies. Nous ne pouvons pas faire de l'aventure car nous sommes des responsables, des chefs de famille. La crise nous a surpris et notre survie ne dépend que de la grâce divine.

L.D.B.C: Quel est l'effectif de votre association?

C.A.K: je pourrais l'estimer à une centaine de membres. Ce serait le cas, si je prends en compte, aussi bien les artistes titulaires que leurs assistants, c'est-à-dire, les apprentis, autrement dit les stagéaires.

L.D.B.C: Combien faudrait-il débourser pour apprendre ce métier?

C.A.K: L'apprentissage de la sculpture est gratuit. Si quelqu'un s'interesse à ma profession, je prends le temps de l'observer. je ne me précipite pas à lui enseigner quoi que ce soit. je dois me rendre compte que qu'il est, non seulement motivé d'apprendre, mais aussi et surtout désireux de de travailler le bois.

L.D.B.C: Si le candidat satisfait à vos critères de sélection, comment organiserez-vous sa formation? Par quelles notions débutera-t-il son initiation?

C.a.k: Son apprentissage sera progressif. Dans un premier temps, il sera admis dans nos ateliers. Il se contentera d'observer. Et petit à petit, il se familiasera avec le maniement tant des outils de travail que du bois, notre matère première.

L.D.B.C: Quel est votre message à l'endroit des autorites de notre pays?

C.A.K: Nous félicitons le gouvernement. C'est grace à lui que nous disposons d'un merveilleux espace de travail. Grace à cet endroit, beaucoup parmi nous sommes arrivés à acheter des parcelles et même à construire. je peux même vous affirmer que certains parmi nous sont véhiculés. Nous remercions sincèrement le gouvernement.

L.D.B.C: Quel est votre appel à l'égard des Congolais en général?

C.A.K: Baucoup de compatriotes estiment que nos produits sont trop coûteux, à tel enseigne qu'il leur est impossible de s'en procurer. Nous leur demandons de nous approcher, de nous interroger sur nos produits ou notre travail. Il y a des produits pour toutes les bourses. Pour illustration, nous vendons certains articles à 5000 f cfa, d'autres à 8000 F CFA et d'autres encore à 10.000 f cfa.