Algérie: Forum 5+5 Travail - L'importance du dialogue social "responsable et raisonnable" dans le développement durable soulignée

Alger — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Abderrahmane Lahfaya a mis en avant jeudi à Alicante (Espagne), l'importance de mener un dialogue social "responsable, objectif et raisonnable" dans l'amorce et la garantie du développement durable, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Intervenant lors des travaux de la deuxième séance du Forum 5+5 des ministres du Travail et de la Formation professionnelle, organisé à Alicante, M. Lahfaya a affirmé que "le dialogue social responsable, objectif et raisonnable est le meilleur moyen pour prendre des décisions cruciales au profit des différentes parties prenantes de la production, à commencer par l'intérêt commun entre les parties en question, afin d'amorcer et garantir le développement durable", mettant l'accent sur "le rôle efficace qu'accomplit le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) à cet effet".

Pour le ministre, "les réunions bipartites et tripartites ont contribué à la prévention des contentieux collectifs, et constituent un mécanisme stratégique pour l'encadrement du dialogue social avec les partenaires sociaux et économiques".

Par ailleurs, il a indiqué que l'espace méditerranéen permettrait de "partager les bonnes pratiques en matière de protection et de dialogue sociaux", affirmant que "l'adoption des valeurs du dialogue social et les principes de la justice sociale permet de parvenir à des solutions consensuelles, prévenir des différends et consolider la compréhension, c'est-à-dire maintenir la paix sociale et booster le développement durable".

Pour conclure, M. Lahfaya a formé le vœu de voir les travaux de cette rencontre "couronnées par des recommandations à la hauteur des aspirations des peuples de la Méditerranée dans le cadre du respect mutuel et des principes de bon voisinage".

Plutôt dans la matinée, le ministre est intervenu lors de la première séance consacrée au thème "Ripostes socioprofessionnelles au Covid-19: défis et opportunités", pour passer en revue la stratégie adoptée par l'Algérie pour faire face aux incidences socioéconomiques de la pandémie, rappelant les mesures initiées par notre pays pour préserver les activités des entreprises économiques et les emplois.